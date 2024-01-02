Ранее сообщалось, что Челси сделал Довбика главной трансферной целью на январь 2024-го в контексте отъезда Николя Джексона на КАН в составе Сенегала.

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Однако, как отмечает AS, руководство Жироны достаточно спокойно по этому поводу, хотя и понимает, что этот месяц будет напряженным для клуба. Сам Артём также сосредоточен на своих выступлениях за клуб и готовится к матчу с Атлетико. Главная цель Жироны – избежать кадровых потерь в зимнее окно. Команда проводит исторический сезон (второе место в Ла Лиге), а руководство сделает все возможное, чтобы завершить кампанию текущим составом.

Напомним, Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.

Отметим, что трансфер украинца в это зимнее окно фактически невозможен – Артём уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона. Поэтому даже если кто-то приобретет Довбика зимой, то до лета практической пользы от него не будет.

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