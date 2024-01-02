Наставник Реала Карло Анчелотти не может определиться с основным вратарем, из-за чего решил узнать мнение других игроков "сливочных".

Анчелотти до сих пор решает, кого из вратарей – Лунина или Кепу – сделать основным. Именно замечательные выступления украинца добавили головной боли наставнику Реала, информирует Defensa Central.

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Тренер решил спросить у остальных игроков, что они думают по этому поводу. Ответ футболистов в пользу Лунина – одноклубники считают, что Андрей находится в лучшей своей форме.

Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (4 поединка отстоял "на ноль"). Кепа в 15 играх 12 раз доставал сферу из сетки (7 раз оставлял ворота "сухими"). Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.

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