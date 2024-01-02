Михаил Мудрик оформил несколько результативных действий за последний месяц 2023 года.

Пресс-служба Челси предложила выбрать лучший гол клуба в декабре. Среди 8 вариантов есть удар Михаила Мудрика в матче Кубка лиги против Ньюкасла.

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Украинец на последних минутах забил спасательный мяч, который перевел игру в серию пенальти и позволил "синим" пройти в полуфинал. Пока гол Мудрика идет на втором месте с 14% голосов. Фанатам Челси гораздо больше нравится второй гол Коула Палмера в поединке АПЛ против Лутона (72%). Отставание можно сократить, если пройти по ссылке и отдать свой голос за Михаила.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December!



Eight great strikes to choose from… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2024

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