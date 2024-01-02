Как сообщает официальный сайт клуба, руководство "синих" решило попрощаться с английским наставником.

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Уэйна Руни назначили 11 октября 2023 года. Под его руководством Бирмингем упал с шестого места на 20-е в Чемпионшипе. Последней каплей стало поражение от Лидса (0:3) в 26 туре. Всего с Руни Бирмингем одержал лишь две победы в 15 матчах. Командой пока будет временно руководить Стив Спунер.

Напомним, что "синие" были третьим клубом для 38-летнего Уэйна Руни в его тренерской карьере. Ранее он работал с Дерби Каунти и ДС Юнайтед.

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