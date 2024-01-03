Яремчук недавно отличился в Кубке Испании, но основным форвардом Валенсии не стал (только 4 появления с первых минут). Сегодня украинец получил новогодний подарок и появился в стартовом составе на Вильярреал. Он сформировал связку с Дуро на острие атаки.

Роман мгновенно отблагодарил тренера за доверие, забив на четвертой минуте. Гая открылся под заброс из глубины, протянул мяч к линии и отбросил немного назад, куда набегал Яремчук. Форвард сборной Украины спокойно обыграл голкипера. Этот гол стал дебютным для него в чемпионате Испании.

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Вскоре появилась возможность оформить дубль, когда Валенсия включила агрессивный прессинг. Канос отобрал мяч в чужой штрафной, после чего Яремчук оказался перед вратарем. Пробить мимо кипера, к сожалению, не удалось. Шанс был на 0,37xG.

Яремчук постоянно пытался приносить пользу команде. Прорвался по флангу и остро прострелил в штрафную, затем перехватил мяч в центре поля и разогнал контру. Еще был момент после эффектного ноу-лук паса Гаи, но Альбиоль в последний момент выбил мяч из-под ног Романа.

Валенсия удвоила преимущество благодаря пенальти: Дуро получил толчок в спину, а Пепелу четко пробил с 11 метров. Тот же Пепелу завершил разгром гостей – и снова с пенальти. Вильярреал пытался вернуться в игру, но лучшие моменты завершались офсайдами, а в других эпизодах прекрасно играл Мамардашвили.

Во втором тайме, когда все было решено, Яремчук отошел в тень и отрабатывал больше без мяча. 6 выигранных дуэлей из 9 – очень хороший показатель для форварда. Роман даже без гола отыграл на солидном уровне. Оценки статистических порталов соответствующие: SofaScore – 7.4, WhoScored – 8.2, FotMob – 8.1.

Украинца сняли на 70-й минуте. Уже после этого Вильярреал забил гол престижа усилиями Морено. Валенсия победила, набрала 26 очков и поднялась на девятое место. Вильярреал с 19 баллами остался на 13 строчке.

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