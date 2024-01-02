РБ Лейпциг предложил за звезду "горняков" 25 млн евро, утверждает OneFootball.

Судаков стал персональной целью для Аллегри – другой гранд готов опередить Ювентус

Немцы в течение сезона следили за развитием 21-летнего Судакова и решили составить конкуренцию итальянским грандам (Ювентусу, Наполи). Впрочем, первая попытка РБ Лейпциг завершилась провалом. Шахтер отклонил 25 млн, придерживаясь четкой позиции – переговоры начнутся только с отметки 35 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?