Челси сделал ставку на быстрый гол. Тактика сработала неидеально, но оправдала себя

Флуминенсе до встречи с лондонцами имел 11-матчевую беспроигрышную серию, а их 11-матчевая "сухая" серия прервалась только в четвертьфинале КЧМ-2025. Это – не случайность, ведь сильнее всего команда Ренату Гаушу действует в обороне. Бразильцы ставят схему с тремя центрбеками, стараются сушить игру и убегать в контратаки через 2-3 передачи.

Энцо Мареска решил превратить главную добродетель Флуминенсе на проблему. В начале встречи игроки Челси активно выполняли кроссы и зарабатывали стандарты (бразильцы слабо обороняются в таких ситуациях), а также забрали контроль над мячом. Также в глаза бросались переводы на вингеров – особенно выделялся Нету, который обыгрывал по несколько защитников.

"Синие" явно собирались забить быстрый гол. До 21-й минуты они вели 5:1 по ударам , однако опасных моментов на этом отрезке практически и не было. Старая проблема лондонцев – стерильное доминирование – снова дала о себе знать. В первой 15-минутке вспоминается только один стандарт и две хороших подачи на Энцо Фернандеса в район 11-метровой отметки. Один его удар успели заблокировать, а другой не удался.

Эти моменты могли бы стать единственными в основное время, если бы британцы не забили на 18-й минуте. Нету прострелил с левого фланга, Инасиу выбил мяч на линию штрафной, а там без опеки оказался Жоау Педру. Новичок Челси воспользовался подарком, шедеврально закрутив в правую девятку – без шансов для Фабиу. 0:1!

Это был его дебютный гол за Челси. И только второй матч в футболке "синих". Бразилец открыл счет голам в новом клубе уже на 45-й минуте игры в его составе.

А дальше произошло то, чего Энцо Мареска и добивался. Челси резко сбавил обороты, не пробивая по воротам вплоть до компенсированного времени. В частности, Нкунку мог забивать с углового на 45+2-й, замыкая подачу от Нету, но сфера пролетела рядом со стойкой.

Флуминенсе же вынужден был отыгрываться, однако игра первым номером или через высокий прессинг – это не то, что ставит Ренату Гаушу. За весь первый тайм бразильцы нанесли три удара (один произошел еще на 3-й минуте). Уровень бедности идей ярко продемонстрировал глупый выстрел Инасиу на последних секундах первого тайма.

Бразильцы могли сравнять счет. Челси спасли VAR и Кукурелья

Несмотря на все проблемы, представители Рио-де-Жанейру смогли создать Челси проблемы. Причем еще до перерыва. Так, на 25-й минуте они организовали настоящий голевой момент – это Эркулес обыгрался в стеночку с Кано и вырвался один на один с голкипером. Хавбек пробил мимо Санчеса, однако на линии ворот мяч успел остановить Кукурелья!

А на 35-й минуте Флуминенсе заработал пенальти. Его привез Чалоба – мяч задел его руку после подачи со стандарта. Вот только 11-метровый не пробили, ведь арбитр пошел смотреть повтор. Из него стало понятно, что концовка Трево была почти прижата к телу и опущена вниз. По рекомендациям FIFA такие эпизоды не являются гандболом.

Чего-то более интересного в первом тайме бразильцы не создали, поэтому команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Челси.

Флуминенсе выбил собственный воспитанник. Жоау Педру отбил половину своего трансфера

Ренату Гаушу пытался переломить ход встречи. Он проводил кадровые перестановки, а также изменил схему – Флуминенсе начал играть с четверкой защитников вместо пятерки. К сожалению для латиноамериканцев, данные ходы ничем не помогли. После перерыва его подопечные провели только 5 ударов, наиграв на 0,22 ожидаемых гола.

Челси же не форсировал события, ожидая своих шансов на контратаках. Ждать пришлось недолго. На 56-й минуте Энцо Фернандес зацепился за мяч в опорной зоне и запустил передачу на ход по левому флангу. Жоау Педру принял ее, ворвался в штрафную, убрал защитника и мощно пробил в девятку – сфера залетела в ворота с рикошетом от перекладины. 0:2!

После этого стало очевидно, что финал Клубного ЧМ-2025 будет европейским. Воспитанник Флуминенсе не праздновал свой дубль, однако селекционеры Челси точно открывали шампанское. "Синие" заплатили Брайтону 63 миллиона евро за Жоау Педру, а призовые за выход в финал составили 30 миллионов долларов. Половину своего трансфера бразилец уже отбил.

Челси мог и разгром устроить. На 65-й минуте от него спас экс-центрбек Челси – Тьягу Силва подстраховал голкипера после того, как Нкунку открылся на левом краю штрафной и пробил в дальний нижний.

На 80-й же свежий Николас Джексон отобрал мяч на фланге и вколотил из пределов штрафной под ближнюю штангу. Сенегальский нападающий попал во внешнюю сторону сетки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу английского коллектива. Флуминенсе покидает Клубный чемпионат мира с высоко поднятой головой, а Челси выходит в финал турнира. Там лондонцы ждут триумфатора матча Реал – ПСЖ.