Дженоа и Эмполи сыграли 2 декабря в 14 туре чемпионата Италии (1:1). Счет и обзор матча с участием Руслана Малиновского (забил гол) и Виктора Коваленко (отдал ассист) читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Эмполи на "Футбол 24", стартовал в 16:00 по киевскому времени. После 13 туров чемпионата Италии команда Руслана Малиновского набрала 14 очков и занимала 15 место турнирной таблицы. Эмполи начал тур в зоне вылета – 18 позиция, 10 баллов.

Украинского дерби Руслана Малиновского и Виктора Коваленко с первых минут не получилось. В основе вышел только полузащитник Дженоа, а Коваленко, забивавший в двух последних турах чемпионата Италии против Наполи и Сассуоло (правда, последний гол Серия А отобрала), остался в резерве. Малиновский в прошлом туре Серии А тоже наконец-то забил свой дебютный гол за Дженоа, эффектно поразив ворота Фрозиноне.

Малиновский забил гол за Дженоа во втором туре подряд – видео фанастического удара

Уже на первой минуте Малиновский мог стать автором ассиста. Контратака Дженоа, Руслан получил мяч на левом фланге и сразу нашел в штрафной Сабелли. Тот решил пробить в касание и не попал. Эмполи ответил выходом Камбьяги один на один – удар мимо левой девятки. Суперактивный старт от обеих команд.

Снова удачное действие от Малиновского. Украинец эффектно развернул соперника и нашел Васкеса на левом фланге. Тот прострелил прямо в руки киперу. Бадель заработал штрафной метрах в 30 от ворот – не расстояние для Руслана с его пушкой. Правда, разыграли его так себе. Мессиас не слишком удачно сбросил на украинца, тот в спешке пробил – неудачно. С таким же "успехом" упустил свой момент и Ретеги.

Напомнили о себе и гости. Даниэль Мальдини сам себе создал момент. Сын легенды Милана протянул мяч, прошел двух оппонентов (в том числе и Малиновского) и мощно пробил в ближнюю девятку. Немного неточно. Любезностью ответил и Ретеги, опять не попавший в створ.

А на 32-й минуте Эмполе повезло. Удар Мессиаса приняла на себя перекладина. За несколько секунд до того Малиновский эффектно обыграл соперника, но споткнулся на другом. Ближе была Дженоа к голу в первом тайме, и, в итоге, таки воплотила свое преимущество в счет на табло.

Автором забитого мяча стал Руслан Малиновский, отличившийся во втором туре подряд. На 37-й минуте полузащитник "грифонов" получил мяч неподалеку от штрафной, и вторым касанием с подкруткой пробил в дальний угол. Шансов у Бериши отразить этот удар почти не было. 1:0 – фантастический удар украинца позволил Дженоа выиграть первый тайм. Это был единственный удар в створ на две команды.

Для Малиновского это уже 17-й гол из-за пределов штрафной с момента дебюта в чемпионате Италии в августе 2019-го. Больше за это время дальними ударами в топ-5 чемпионатах Европы забил только Лео Месси (23). Украинец является одним из лучших дальнобойщиков Италии в XXI веке. Лишь Андреа Пирло имеет лучшую статистику голов из-за пределов штрафной в процентном соотношении (24 из 31, 77% у Пирло, 17 из 25, 68% у Малиновского). В статистику попали футболисты, забившие в Серии А минимум 25 голов за последние 20 сезонов.

68% - Among the Serie A players with at least 25 goals scored in the last 20 top-flight campaign (since 2004/05), only Andrea Pirlo (77.4%, 24 out of 31) has netted more goals in percentage from outside box than Ruslan #Malinovskyi (68%, 17 out of 25). Delicious. #GenoaEmpoli pic.twitter.com/QRKWuHSn4N — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2023

На вторую половину вышел Виктор Коваленко, но первый момент был у Дженоа. Удар Френдрупа головой заблокировали. На старте второй половины Коваленко запомнился разве тем, что в единоборстве дал по голове Малиновскому. Буквально тут же Руслан получил желтую карточку, которая стала для него уже пятой в сезоне 2023/24. Следующий матч Серии А против Монцы украинец пропустит из-за дисквалификации.

На 67-й минуте Эмполи отыгрался. Замены Андреаццоли сработали идеально. Коваленко с правого фланга навесил на Канчельери, который вышел на поле буквально за несколько секунд до этого. Идеальный удар головой – 1:1. Первый ассист Виктора Коваленко в сезоне 2023/24. Украинский день на Луиджи Феррарис в Генуе.

Эмполи мог и вперед выйти. Мартинес спас Дженоа, вовремя выйдя из ворот. Кипер в подкате выбил мяч, но прямо на соперника, который с центра поля пробил неточно. Сразу после этого Малиновский покинул поле, сыграв 72 минуты. Фини, заменивший украинца, мог вывести Дженоа вперед, но чуть не попал в дальний угол.

В итоге, все завершилось со счетом 1:1. Гол Руслана Малиновского снова не помог Дженоа выиграть, а Виктор Коваленко отметился результативным действием третий тур подряд. "Грифоны" набрали 15 очков и занимают 15 место турнирной таблицы. Эмполи выбрался из зоны вылета – 11 пунктов, 17 позиция.

Малиновский, несмотря на забитый гол, получил далеко не самую высокую оценку в составе Дженоа (Sofa Score – 6,9, WhoScored был чуть более лояльным – 7,1). Гол, хоть и получился действительно роскошным, но без везения не обошлось. За xG голевой удар Руслана посчитали всего на 0,08. Единственный удар украинца в створ стал голевым, еще трижды Руслан пробил мимо ворот. Малиновский выиграл лишь треть единоборств (5 из 15), 12 раз потерял мяч и отдал 6 неточных передач из 30. Главный минус – очередная желтая карточка, которая помешает ему сыграть в следующем туре Серии А.

Виктор Коваленко, отыгравший лишь второй тайм, стал одним из лучших у Эмполи. Но, фактически, только благодаря голевой передаче. Полузащитник целых 10 раз потерял мяч, а с единоборствами был полный провал – ни одного выигранного из 4-х. Точность передач тоже средняя – 68% (15 из 22). Но главную свою миссию Виктор все же выполнил – именно его голевая передача помогла тосканцам завоевать важное очко в борьбе за выживание.

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