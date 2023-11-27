Руслан Малиновский забил первый гол в футболке Дженоа – пострадал Фрозиноне. Мы собрали реакцию итальянской прессы на игру украинца.

Малиновский наконец-то открыл счет голам за Дженоа. И не просто забил, а сделал это в фирменном стиле – напомнил Италии о своем пушечном ударе левой. Еще имел шанс оформить дубль ударом со штрафного с острого угла, но немного перекрутил мяч. Абсолютно лучший матч Руслана по возвращении в Италию.

Малиновский фирменной пушкой забил первый гол в сезоне Серии А и стал лучшим у Дженоа

Украинец формально вышел в атакующей паре с Пушкашем, однако он настолько часто опускался на собственную половину, что у центрхавов Строотмана и Фрэндрупа средние позиции на поле были выше. Руслан открывался в центре поля, хватал мяч и разгонял атаки рывками и передачами.

В то же время не сторонился черновой работы. Малиновский может считаться главной звездой Дженоа, но он не играет на чистых мячах, а навязывает соперникам борьбу (12 дуэлей – больше всего в команде), вступает в отборы (3 удачные попытки). Полезный командный игрок, а не просто креативщик в отрыве от партнеров.

Дженоа проиграла Фрозиноне, но итальянская пресса оценила по достоинству работу Малиновского. Все издания назвали его лучшим игроком команды, некоторые – на уровне с Сабелли.

"Джилардино перед матчем повысил ожидания от Малиновского, а украинец решил не сдерживаться и провел лучшую игру за Дженоа. Он сравнял счет шедевром, полностью оправдавшим для фанатов цены на билеты", – пишет GenovaToday и дает оценку 7.

Другое профильное издание GenoaNews также ставит Руслану 7 баллов и добавляет: "Наконец-то Малиновский забил шикарный гол. Но и без этого мы также увидели отличный перфоманс. Еще был шокирующий удар в каркас".

"Регулярно отходил за мячом в полузащиту, где мог раскрыть свои лучшие качества. В частности, удар левой. Так он создал шедевральный гол по недостижимой для голкипера траектории. С 2019-го только Месси забил больше Малиновского из-за пределов штрафной", – информирует Tuttomercatoweb с 7 баллами.

La strepitosa rete contro il Frosinone è la numero 16 di Ruslan Malinovskyi da fuori area in Serie A. Nonostante la seppur breve vacanza in Costa Azzurra, nessuno dall'agosto del 2019 - cioè dal suo arrivo in Italia - fa meglio del centrocampista del Genoa. pic.twitter.com/tVQNnOYftk — Kickest (@Kickest_it) November 27, 2023

"Постоянно открывался между линиями, показывая качественную игру. Придумал фантастический гол, а со штрафного нашел крестовину", – констатирует Calciomercato. "Мгновенно сравнял счет магическим ударом издалека и был близок к дублю", – вердикт от Eurosport с заниженной оценкой 6,5.

"Мы дождались, когда он выбрался из ямы. Малиновский забил в своем стиле – левая нога, наводящая ужас на соперников, положила мяч под перекладину. Каркас ворот отобрал у него дубль. Провел матч в стиле Гудмудссона", – комплименты и 7,5 от CalcioGenoa.

"Еврогол от Малиновского и лучший матч в футболке Дженоа. Поддерживал полузащиту и помогал атаке. Отдал на поле все силы", – восхищается СarloDanani, дополняя текст высокой оценкой 7,5.