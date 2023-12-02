Дженоа та Емполі зіграли 2 грудня в 14 турі чемпіонату Італії (1:1). Рахунок і огляд матчу за участю Руслана Маліновського (забив гол) та Віктора Коваленка (віддав асист) читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Емполі на "Футбол 24", стартував о 16:00 за київським часом. Після 13 турів чемпіонату Італії команда Руслана Маліновського набрала 14 очок і посідала 15 місце турнірної таблиці. Емполі розпочав тур у зоні вильоту – 18 позиція, 10 балів.

Українського дербі Руслана Маліновського та Віктора Коваленка з перших хвилин не вийшло. В основі вийшов тільки півзахисник Дженоа, а Коваленко, який забивав у двох останніх турах чемпіонату Італії проти Наполі та Сассуоло (щоправда, останній гол Серія А відібрала), залишився в резерві. Маліновський у минулому турі Серії А теж нарешті забив свій дебютний гол за Дженоа, ефектно вразивши ворота Фрозіноне.

Маліновський забив гол за Дженоа у другому турі поспіль – відео фанастичного удару

Вже на першій хвилині Маліновський міг стати автором асисту. Контратака Дженоа, Руслан отримав м'яч на лівому фланзі і одразу знайшов у штрафному Сабеллі. Той вирішив пробити в дотик і не влучив. Емполі відповів виходом Камб'ягі сам на сам – удар повз ліву дев'ятку. Суперактивний старт від обох команд.

Знову вдала дія від Маліновського. Українець ефектно розвернув суперника і знайшов Васкеса на лівому фланзі. Той прострілив просто в руки кіперу. Бадель заробив штрафний метрів за 30 від воріт – не відстань для Руслана з його гарматою. Щоправда, розіграли його так собі. Мессіас не надто вдало скинув на українця, той похапцем пробив – невдало. З таким же "успіхом" змарнував свій момент і Ретегі.

Нагадали про себе і гості. Даніель Мальдіні сам собі створив момент. Син легенди Мілана протягнув м'яч, пройшов двох опонентів (зокрема, і Маліновського) і потужно пробив у ближню дев'ятку. Трохи неточно. Люб'язністю відповів і Ретегі, який знову не влучив у площину.

А на 32-й хвилині Емполі пощастило. Удар Мессіаса прийнала на себе поперечина. За кілька секунд до того Маліновський ефектно обіграв суперника, але спіткнувся на іншому. Ближчою була Дженоа до гола в першому таймі, і таки втілила свою перевагу в рахунок на табло.

Автором забитого м'яча став Руслан Маліновський, який відзначився у другому турі поспіль. На 37-й хвилині півзахисник "грифонів" отримав м'яч неподалік штрафного, і другим дотиком з підкруткою пробив у дальній кут. Шансів у Беріші відбити цей удар майже не було. 1:0 – фантастичний удар українця дозволив Дженоа виграти перший тайм. Це був єдиний удар у площину на дві команди.

Для Маліновського це вже 17-й гол з-за меж штрафного майданчика з моменту дебюту в чемпіонаті Італії у серпні 2019-го. Більше за цей час дальніми ударами у топ-5 чемпіонатах Європи забив тільки Лео Мессі (23). Українець є одним із найкращих далекобійників Італії у XXI сторіччі. Лише Андреа Пірло має кращу статистику голів з-за меж штрафного у відсотковому співвідношенні (24 з 31, 77% у Пірло, 17 із 25, 68% у Маліновського). У статистику потрапили футболісти, які забили в Серії А мінімум 25 голів за останні 20 сезонів.

68% - Among the Serie A players with at least 25 goals scored in the last 20 top-flight campaign (since 2004/05), only Andrea Pirlo (77.4%, 24 out of 31) has netted more goals in percentage from outside box than Ruslan #Malinovskyi (68%, 17 out of 25). Delicious. #GenoaEmpoli pic.twitter.com/QRKWuHSn4N — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2023

На другу половину вийшов Віктор Коваленко, але перший момент був у Дженоа. Удар Френдрупа головою заблокували. На старті другої половини Коваленко запам'ятався хіба тим, що у єдиноборстві дав по голові Маліновському. Буквально тут же Руслан отримав жовту картку, яка стала для нього вже п'ятою у сезоні 2023/24. Наступний матч Серії А проти Монци українець пропустить через дискваліфікацію.

На 67-й хвилині Емполі відігрався. Заміни Андреаццолі спрацювали ідеально. Коваленко з правого флангу навісив на Канчельєрі, який вийшов на поле буквально за кілька секунд перед тим. Ідеальний удар головою – 1:1. Перший асист Віктора Коваленка у сезоні 2023/24. Український день на Луїджі Ферраріс у Генуї.

Емполі міг і вперед вийти. Мартінес врятував Дженоа, вчасно вийшовши з воріт. Кіпер у підкаті вибив м'яч, але прямо на суперника, який з центра поля пробив неточно. Одразу після цього Маліновський залишив поле, зігравши 72 хвилини. Фіні, який замінив українця, міг вивести Дженоа вперед, але трохи не влучив у дальній кут.

Зрештою, все завершилося з рахунком 1:1. Гол Руслана Маліновського знову не допоміг Дженоа виграти, а Віктор Коваленко відзначився результативною дією третій тур поспіль. "Грифони" набрали 15 очок і посідають 15 місце турнірної таблиці. Емполі вибрався із зони вильоту – 11 пунктів, 17 позиція.

Маліновський, попри забитий гол, отримав далеко не найвищу оцінку в складі Дженоа (Sofa Score – 6,9, WhoScored був трохи лояльнішим – 7,1). Гол, хоч і вийшов дійсно розкішним, але без везіння не обійшлося. За xG гольовий удар Руслана порахували лише на 0,08. Єдиний удар українця у площину став гольовим, ще тричі Руслан пробив повз ворота. Маліновський виграв лише третину єдиноборств (5 із 15), 12 разів втратив м'яч і віддав 6 неточних передач із 30. Головний мінус – чергова жовта картка, яка завадить йому зіграти в наступному турі Серії А.

Віктор Коваленко, який відіграв лише другий тайм, став одним із найкращих в Емполі. Але, фактично, лише завдяки гольовій передачі. Півзахисник цілих 10 разів втратив м'яч, а з єдиноборствами був повний провал – жодного виграного з 4-х. Точність передач теж посередня – 68% (15 із 22). Але головну свою місію Віктор все ж виконав – саме його гольова передача допомогла тосканцям здобути важливе очко в боротьбі за виживання.

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