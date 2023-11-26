Эмполи не удержал ничью с Сассуолло (3:4) в 13-м туре чемпионата Италии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Встреча между "синими" и "черно-зелеными" оказалась сверхрезультативной. Эмполи пришлось дважды отыгрываться по ходу матча, хотя они и забили первыми.

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Под конец второго тайма на поле появился Виктор Коваленко, который на 86 минуте сделал счет 3:3. Но удержать ничейный счет Эмполи не удалось, в компенсированное время Сассуоло забил четвертый. Стоит заметить, что официальный сайт Серии А переписал гол Коваленко на автогол.

Сейчас Эмполи расположился в зоне вылета на 18-м месте с 10 баллами. Сассуоло занимает 13 место с 15 очками.