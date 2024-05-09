"Если это офсайд, то это офсайд. Но мы создали правила в футболе, и правило говорит, что если это не явный офсайд, которого не было, вы должны продолжать играть.

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Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

В случае со вторым голом Хоселу, Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья сказал мне: "Прошу прощения, я совершил ошибку". Но что мне с этого?

В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, Реал заслужил на победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать по этому поводу", – цитирует защитника мюнхенцев NBC Sports.

Напомним, что гол де Лигта в компенсированное время был отменен из-за офсайда. В итоге Реал победил со счетом 2:1 и получил путевку в финал Лиги чемпионов.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско