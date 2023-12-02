Дженоа и Эмполи играют в 14 туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Эмполи, стартует в 16:00 по киевскому времени. После 13 туров Дженоа набрала 14 очков и занимает 15 место турнирной таблицы. Эмполи идет в зоне вылета – 18 позиция, 10 баллов.

"Левая нога, наводящая ужас". Италия снова в восторге от магии Малиновского, его шедевр оправдал цены на билеты.

Руслан Малиновский противостоит Виктору Коваленко, который раньше был его одноклубником в Аталанте. Коваленко забивал в двух последних турах чемпионата Италии, отличившись в воротах Наполи и Сассуоло (правда, последний гол Серия А отобрала). Малиновский в прошлом туре Серии А забил свой дебютный гол за Дженоа, эффектно поразив ворота Фрозиноне.

Со старта игру начнет только украинский легионер Дженоа. Коваленко же остался в запасе и снова попытается исполнить роль джокера.

Где смотреть матч Дженоа – Эмполи? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".