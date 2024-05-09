"Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Потом мы забили, и случилось катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это чувствовалось как предательство.

Реал – Бавария – 2:1 – видео шедевра в ворота Лунина и обзор матча

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем Реал.

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент... Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так.

Да, я чувствовал все больше и больше контроля над ситуацией во втором тайме. Ты никогда не можешь быть полностью уверенным, потому что это Реал в Мадриде. Мы могли бы быть более спокойными на половине поля соперника.

Был ли это наш лучший матч? Нет. Но нам не нужно было быть идеальными, нам просто нужно было быть достаточно хорошими в определенный момент. Когда у нас был один игрок с судорогой, мы пропустили гол, который обычно никогда не пропускали с нашим вратарем. В конце концов вы должны принять результат", – цитирует Тухеля BBC.

Напомним, на 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1 в пользу Реала) полузащитник Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к Мюллеру, немец головой сбросил его защитнику де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев. Главный судья Шимон Марциняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд. В итоге гол не засчитали.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско