Малиновский забил гол за Дженоа во втором туре подряд – видео фанастического удара
16:47 - Читати українською
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил гол 2 декабря в матче 14 тура чемпионата Италии Дженоа – Эмполи.
Малиновский вышел в стартовом составе на матч Дженоа – Эмполи, а Виктор Коваленко остался в запасе гостей. На 37-й минуте полузащитник "грифонов" отличился забитым голом.
Дерби Малиновского и Коваленко: онлайн-трансляция матча Дженоа – Эмполи
Руслан получил мяч неподалеку от линии штрафной и левой мощно пробил в дальний угол. Голкипер Эмполи спасти команду не сумел. 1:0 – Дженоа повела в счете.
Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне 2023/24. Впервые украинец отличился неделю назад в матче Серии А Фрозиноне – Дженоа.
Видео гола Руслана Малиновского в матче Дженоа – Эмполи
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