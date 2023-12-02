Малиновский вышел в стартовом составе на матч Дженоа – Эмполи, а Виктор Коваленко остался в запасе гостей. На 37-й минуте полузащитник "грифонов" отличился забитым голом.

Дерби Малиновского и Коваленко: онлайн-трансляция матча Дженоа – Эмполи

Руслан получил мяч неподалеку от линии штрафной и левой мощно пробил в дальний угол. Голкипер Эмполи спасти команду не сумел. 1:0 – Дженоа повела в счете.

Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне 2023/24. Впервые украинец отличился неделю назад в матче Серии А Фрозиноне – Дженоа.

Another ROCKET from outside the box from Malinovskyi as he scores in B2B Serie A games!



Some player! He’s edging closer to Messi pic.twitter.com/hCdE4dUmNp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 2, 2023

Видео гола Руслана Малиновского в матче Дженоа – Эмполи