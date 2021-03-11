Еврокубковая кампания Динамо в этом сезоне выглядит впечатляюще – киевляне начинали с группы Лиги чемпионов, а в настоящее время находятся всего в двух шагах от четвертьфинала Лиги Европы. С таким кейсом клуб будет комфортно чувствовать себя на летнем трансферном рынке, поэтому команда имеет право гордиться собой. Впрочем, морального удовлетворения мало для чести "бело-синих" – хочется еще и добиться чего-то выдающегося. В УПЛ динамовцы мчатся к чемпионству, но отрыв от "горняков" позволяет побороться еще и за исторический прорыв в еврокубках.

Дело в том, что Динамо течение последних пяти лет ни разу не проходило в четвертьфинал Лиги Европы. Последний раз это произошло в большом для Украины сезоне 2014/15, когда киевлян остановила Фиорентина с Салахом. Правда, выборка невелика – в эпоху Хацкевича-Михайличенко команда вылетала в 1/8 финала от Лацио и Челси, а год назад вообще не вышла из группы. В оправдание "папередникав" можно сказать, что им противостояли праймовые соперники (Лацио дошел до полуфинала, а Челси выиграл турнир) – Вильярреал же не такой. Точнее, не совсем такой.

После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы украинские болельщики дружно подняли бокалы в честь завершения евросезона. Никто из них не верит в победу над Вильярреалом, хотя испанцы уважают Динамо. Местная пресса пишет об "украинском Грилише" (Шапаренко) и лучший удар в Восточной Европе (Цыганков), а Унаи Эмери рассыпался в комплиментах Мирче Луческу. Впрочем, их СМИ также уверены, что жребий оказался простым для "желтой субмарины".

Вильярреал – действительно очень серьезный соперник. Левантийцы имеют состав в два раза дороже , в котором особенно выделяются нападающий Херардо Морено (17 голов), защитник Пау Лопес (стоит 50 млн евро на Трансфермаркт), Парехо (экс-кэп сильной Валенсии и футболист сборной Испании). В такой команде даже Пако Алькасер не является основным, а Фер Ниньо (в топ-10 по ожидаемым ассистам в чемпионате) является игроком ротации. Неудивительно, что этот коллектив в течение определенного периода боролся за топ-4 в Ла Лиге и выбил в 1/16 финала крепкий РБ Зальцбург.

Проект Унаи Эмери ставит на контроль мяча, высокий темп и очень агрессивный прессинг. Это – большая проблема для Динамо, но есть и хорошие новости. Вильярреал в последние три месяца попал в страшный кризис, не выиграв ни одного матча в Ла Лиге за три месяца (8 матчей, 5 ничьих, 3 поражения), пропустив при этом 12 голов. Кроме того, "желтая субмарина" в текущем сезоне не выиграла ни одного матча у топовых команд, хотя несколько раз была очень близка к этому – Барса устроила разгром (0:4), с Реалом была ничья (1:1), против Атлетико расписали нули .

Конечно, Динамо о таких результатах и ​​мечтать не может, однако Вильярреал не лучше выступал и против крепких середняков – с Сосьедадом, Бетисом и Атлетиком было 1:1, а Гранаде левантийцы проиграли (0:2). Даже в Лиге Европы они умудрились уступить Маккаби.

Это не значит, что Вильярреал такой слабый. В большинстве из этих матчей команда доминировала, а сам уровень футбола остается очень высоким. В конце концов, Динамо с большой вероятностью проигрывало бы в Ла Лиге даже Осасуне. Просто факт остается фактом – свои очки "желтая субмарина" набирала в основном в битвах с андердогами. Хотя и там достаточно осечек. Именно поэтому хоронить киевлян до матча рано. Не так уж Вильярреал и страшен.

При этом Динамо не столь слабое, как принято считать у нас. Тот же Жерар Морено положительно отметил лидерство в чемпионате, где играет Шахтер (полуфиналист ЛЕ, между прочим), а Унаи Эмери вспомнил о выступлениях киевлян в ЛЧ – ее Вильярреал не видел уже 12 лет. Конечно, динамовцы ничего невероятного там не показали, получив одну победу над скромным Ференцварошем, однако на Камп Ноу "бело-синие" сыграли сильнее "желтой субмарины". При этом киевляне при Мирче Луческу доказали умение играть по-разному – и от владения, и от контратак, и от чистого "автобуса". Этого же нельзя сказать о Вильярреале.

Минусы Динамо мы и так понимаем. Киевлянам, в первую очередь, не хватает класса – они играют в медленном и закрытом чемпионате, в их составе только два-три исполнителя добротного европейского уровня (но отнюдь не топового), а усилить игру некому. К тому же, у Динамо слишком молодые центрбеки и функционально ограниченные нападающие. Как следствие, подопечным Мирчи Луческу не хватает всего: темпа, аккуратности, стабильности, грамотной обороны при стандартах и ​​атакующей вариативности – впереди, в основном, все сводится к перемещениям Буяльского, подачам Миколенко и индивидуальным решениям Цыганкова. Такой опытный тренер, как Унаи Эмери, может легко прочитать Динамо. Впрочем, то же самое можно говорить о любом украинском клубе. Так всегда было и будет. Нам не привыкать.

Кадровая ситуация

Травмированные:Бурда, Белуце, Вербич, Попов, Костевич – Иборра, Морено

Под вопросом: Цыганков, Буяльський – Коклен, Пенья, Пино

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Вильярреал

Динамо:Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльський, Родригес – Беседин

Вильярреал:Рульи – Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Еступинан - Тригерос, Капу, Парехо – Чуквезе, Мой Гомес – Морено

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очевидно, что Вильярреал сильнее. И в кадровом плане, и по классу, и по темпу игры, и особенно – по прессингу. Динамо будет невероятно трудно против такого соперника. В еврокубках "желтая субмарина" привыкла добираться до высоких стадий плей-офф, в то время как "бело-синие" с горем пополам прошли ослабленный коронавирусом Брюгге и не впечатляло в ЛЧ. Неудивительно, что букмекеры совсем не верят в победу киевлян.

Впрочем, Вильярреал не столь страшен, каким его рисуют. Команда Унаи Эмери находится в кризисе, ей не хватает гибкости, а Динамо при этом умеет качественно закрываться. Очевидно, матч пройдет в закрытом стиле при небольшом количестве голов и с преимуществом испанцев, однако вряд ли они конвертируют в большую разницу голов. Для выезда они согласятся и на минимальную победу.