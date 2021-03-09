Трехкратные полуфиналисты турнира против лидера чемпионата Украины, который оказывался в шаге от финала ЛЕ один раз. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Вильярреал на "Футбол 24", стартует в 19:55. Встреча старых знакомых. Впервые киевляне сыграли с "Желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в далеком 2005 году динамовцы сначала разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала. Те поединки должен хорошо помнить нынешний помощник Луческу Олег Гусев, который провел на поле все 180 минут.

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Киевский клуб не может похвастаться успешными выступлениями против представителей испанской Примеры. За 29 матчей всего 5 побед и сразу 14 поражений. Актуальная безвыигрышная серия Динамо против пиренейцев достигла 16 игр, из которых 9 проиграны. То же касается и домашних матчей, где не удавалось бить испанские команды последние 8 раз. Последняя победа случилась еще в прошлом веке усилиями Шевченко и компании в четвертьфинале ЛЧ против Реала.

Динамо – Вильярреал прогноз букмекеров на матч

Специалисты известной британской конторы William Hill вообще не сомневаются, кто пройдет дальше. На выход испанцев в четвертьфинал коэффициент практически минимальный (1,17). На проходе команды Луческу можно заработать гораздо больше: в случае выигрыша каждая поставленная гривна умножится на 5. Немного менее очевидным фаворитом букмекеры считают Вильярреал на выезде (1,95 на победу). Ничью оценивают в 3,4. В победу Динамо верят меньше всего (4).

Какой наиболее вероятный точный счет матча Динамо – Вильярреал? Наименьший коэффициент букмекеры поставили на 1:1 (5,8), 0:1 (6,5) и 0:0 (8,5). Интересно, что победу испанских гостей 2:1 и 2:0 также оценили в 8,5. Добавим, что большого количества голов в киевской встрече не прогнозируют. Букмекеры ставят на 2 забитых мяча (коэффициент 1,7 на тотал меньше 2,5).