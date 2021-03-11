Єврокубкова кампанія Динамо у цьому сезоні виглядає вражаюче – кияни починали з групи Ліги чемпіонів, а нині перебувають всього в двох кроках від чвертьфіналу Ліги Європи. З таким кейсом клуб буде комфортно почуватися на літньому трансферному ринку, тож команда має право пишатися з собою. Втім, морального задоволення замало для гонору "біло-синіх" – хочеться ще й добитися чогось визначного. В УПЛ динамівці мчать до чемпіонства, але відрив від "гірників" дозволяє поборотися ще й за історичний прорив у єврокубках.

Динамо – Вільяреал: прогноз на матч 1/8 ЛЄ

Справа в тому, що Динамо протягом останніх п'яти років жодного разу не проходило у чвертьфінал Ліги Європи. Востаннє це сталося у великому для України сезоні 2014/15, коли киян зупинила Фіорентина із Салахом. Щоправда, вибірка невелика – всього три спроби. В епоху Хацкевича-Михайличенка команда вилітала в 1/8 фіналу від Лаціо та Челсі, а рік тому взагалі не вийшла з групи.

У виправдання "папєрєднікав" можна сказати, що їм протистояли праймові суперники – Лаціо дійшов до півфіналу, а Челсі виграв турнір. Вільяреал же не такий. Точніше, не зовсім такий.

Після жеребкування 1/8 фіналу Лігу Європи українські вболівальники дружно підняли келихи в честь завершення євросезону. Ніхто з них не вірить у перемогу над Вільяреалом, хоча іспанці поважають Динамо. Тамтешня преса пише про "українського Гріліша" (Шапаренка) та найкращий удар у Східній Європі (Циганков), а Унаї Емері розсипався у компліментах Мірчі Луческу. Втім, їхні ЗМІ також впевнені, що жереб виявився простим для "жовтої субмарини".

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ

Вільяреал – справді дуже серйозний суперник. Левантійці мають в двічі дорожчий склад, у якому особливо виділяються нападник Жерар Морено (17 голів), захисник Пау Торрес (коштує 50 млн євро на Трансфермаркт), Дані Парехо (екс-кеп сильної Валенсії й футболіст збірної Іспанії). В такій команді навіть Пако Алькасер не є основним, а Фер Ніньйо (в топ-10 за очікуваними асистами у чемпіонаті) є гравцем ротації. Не дивно, що цей колектив протягом певного періоду боровся за топ-4 у Ла Лізі й вибив в 1/16 фіналу ЛЄ міцний РБ Зальцбург.

Проект Унаї Емері ставить на контроль м'яча, високий темп і дуже агресивний пресинг. Це – велика проблема для Динамо, але є і хороші новини. Вільяреал в останні три місяці потрапив у страшну кризу, не вигравши жодного матчу в Ла Лізі (8 матчів, 5 нічиїх, 3 поразки), пропустивши при цьому 12 голів. Крім того, "жовта субмарина" у поточному сезоні не перемагала топові команди, хоча кілька разів була дуже близькою до цього – Барса влаштувала розгром (0:4), з Реалом була нічия (1:1), а проти Атлетіко було 0:0 та 0:2.

Вільяреал провалив генеральну репетицію перед Динамо – Емері не перемагає в Ла Лізі майже три місяці

Так, Динамо про такі результати і мріяти не може, однак Вільяреал не краще виступав і проти середняків – з Сосьєдадом, Бетісом та Атлетіком було 1:1, а Бетісу левантійці програли (1:2). Навіть у Лізі Європи вони примудрилися поступитись Маккабі.

Це не значить, що Вільяреал такий слабкий. У більшості з цих матчів команда домінувала, а сам рівень футболу залишається дуже високим. Зрештою, Динамо з великою вірогідністю програвало б у Ла Лізі навіть Осасунам. Просто факт залишається фактом – свої очки "жовта субмарина" набирала, здебільшого, у битвах з андердогами. Хоча і там достатньо осічок. Саме тому ховати киян до матчу зарано. Не такий вже Вільяреал і страшний.

При цьому Динамо не настільки слабке, як прийнято вважати у нас. Той же Жерар Морено позитивно відзначив лідерство у чемпіонаті, де грає Шахтар (півфіналіст ЛЄ, між іншим), а Унаї Емері згадав про виступи киян в ЛЧ – її Вільяреал не бачив вже 12 років. Звісно, динамівці нічого неймовірного там не показали, здобувши одну перемогу над скромним Ференцварошем, але на Камп Ноу "біло-сині" зіграли сильніше за "жовту субмарину". При цьому кияни при Мірчі Луческу довели вміння грати по-різному – і від володіння, і від контратак, і від чистого "автобусу". Те ж саме не можна сказати про Вільяреал.

Динамо – Вільяреал: Соль виділив найсильніших виконавців та слабкі сторони команди Луческу

Мінуси Динамо ми і так розуміємо. Киянам, в першу чергу, бракує класу – вони грають у повільному й закритому чемпіонаті, в їхньому складі лише два-три виконавці добротного європейського рівня (але зовсім не топового), а підсилиту гру нікому. До того, ж у Динамо занадто молоді центрбеки й функціонально обмежені нападники. Як наслідок, підопічним Мірчі Луческу бракує усього: темпу, охайності, стабільності, грамотної оборони при стандартах і атакувальної різнобарвності – попереду, здебільшого, все зводиться до переміщень Буяльського, подач Миколенка та індивідульних рішень Циганкова. Такий досвідчений тренер, як Унаї Емері, може легко прочитати Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Белуце, Вербіч, Попов, Костевич – Іборра, Морено

Під питанням: Циганков, Буяльський – Коклен, Пенья, Піно

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Вільяреал

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін

Вільяреал: Рульї – Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Еступінан - Трігерос, Капу, Парехо – Чуквезе, Мой Гомес – Морено

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очевидно, що Вільяреал сильніший. І в кадровому плані, і за класом, і за темпом гри, і особливо – за пресингом. Динамо буде неймовірно важко проти такого суперника. В єврокубках "жовта субмарина" звикла добиратись до високих стадій плей-офф, в той час як "біло-сині" з горем навпіл пройшли ослаблений коронавірусом Брюгге й не вразили у ЛЧ. Не дивно, що букмекери зовсім не вірять у перемогу киян.

Втім, Вільяреал не настільки страшний, яким його малюють. Команда Унаї Емері перебуває у кризі, їй бракує гнучкості, а Динамо при цьому вміє якісно закриватись. Вочевидь, матч пройде у закритому стилі при невеликій кількості голів та за переваги іспанців, однак навряд чи вони конвертують її у велику різницю голів. Для виїзду вони погодяться і на мінімальну звитягу.

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