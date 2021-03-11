Форвард Динамо Фран Соль, выступающий за Тенерифе на правах аренды, уверен, что Вильярреалу будет непросто в матчах 1/8 финала Лиги Европы с киевлянами.

"У Динамо очень сильные и быстрые игроки, которые могут создать проблемы. Буяльский может делать разницу. Он уже забил несколько мячей в предыдущем раунде. Думаю, что Динамо создаст трудности Вильярреалу в первом матче. Киевляне могут забивать. Их нападающие и полузащитники особенно опасны.

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Цыганков – очень качественный футболист с хорошей левой ногой. Он очень здорово передвигается на короткой дистанции. Кроме скорости, у него есть мастерство и голевое чутье.

К слабым сторонам Динамо можно отнести отсутствие большого опыта в еврокубках, потому что это молодая команда. Думаю, что киевляне хорошо бы выступали в Примере. Их уровень это позволяет. Но пробиться в еврокубки, возможно, им было бы трудно", – цитирует Соля Onda Cero.

К слову, поединок между Динамо и Вильярреалом стартует 11 марта в 19:55. Ответный матч состоится через неделю – 18 числа.

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