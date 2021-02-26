Вільяреал – шоста команда поточного розіграшу Ла Ліги. Підопічні титулованого Унаї Емері занали лише трьох поразок у 24-х поєдинках (менше, ніж Барса, Реал або Севілья), однак ще 13 разів – розписували нічию. Ба більше, "Жовта субмарина" потрапила в ігрову яму – 6 матчів без перемог в чемпіонаті Іспанії з незрозумілими осічками проти відвертих аутсайдерів Уески (0:0) та Ельче (2:2). Утім, керівництво клубу продовжує довіряти Емері, який тричі поспіль вигравав ЛЄ разом з Севільєю. Жоден інший тренер не може похвалитись схожим досягненням.

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Динамо зустрічалось з Вільярелом 16 років тому. Валенсійці виявились сильнішими за підсумками двоматчевого протистояння в 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Після сухої нічиєї в Києві "біло-сині" поступились на затишній арені Ла Сераміка (0:2). Іспанська преса вважає, що відтоді змінилось небагато, а віце-чемпіони України – очевидний андердог нашої пари.

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"Емері пощастило, адже Вільяреал отримав цілком прийнятного суперника. Крім цього, "жовті" проведуть матч-відповідь на власній арені – це великий плюс у плей-офф.

Тривалий переліт (3415 км) стане першою серйозною перешкодою на шляху до чвертьфіналу. Динамо розпочинало єврокубковий сезон у груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда Луческу змагалась з Барсою, Ювентусом і Ференцварошем, посівши третю сходинку.

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Призначення досвідченого Луческу, який побудував чемпіонський Шахтар у 2009-му, пожвавило київський клуб. Румуну не вистачає якісного центрфорварда, але він може похвалитись хорошою молоддю. Одразу п'ятеро вихованців Динамо перемагали на молодіжному ЧС (U-20) – Кучерук, Попов, Цітаішвілі, Булеца і Супряга.

У складі Динамо виділяються двоє гравців – Микола Шапаренко, такий собі "український Гріліш", та Віктор Циганков, який володіє одним з найкращих ударів у Східній Європі", – зазначає Marca.

AS: Легке завдання для Вільяреала

"Жереб виявився прихильним до іспанських клубів. Як Вільярел, так і Гранада уникнули серйозних суперників. Дивлячись на супервивіску Манчестер Юнайтед – Мілан, усе могло скластись набагато гірше.

Вільяреалу, який впевнено розібрався з австрійським Зальцбургом, потрібно зробити те ж саме з київським Динамо – недавнім суперником Барси у групі ЛЧ. Команда Мірчі Луческу лідирує в чемпіонаті України. Щоправда перевага над Шатарем складає одне очко.

Румуну вдалося вивести киян з тривалої кризи. Вони знову стали конкурентними завдяки хорошій роботі з власними вихованцями. Насамперед, варто відзначити Миколенка, Попова, Циганкова й Супрягу.

У попередньому раунді український клуб здолав іншого невдаху ЛЧ – бельгійський Брюгге. Вільяреал – фаворит апріорі. Ще до стартового свистка команда Емері володіє стратегічною перевагою – перший поєдинок відбудеться в Києві, з глядачами. Очевидний мінус – це тривала подорож до української столиці", – пише AS.

Mundo Deportivo: Позитивний прецедент в минулому

"Вільяреал виглядає явним фаворитом протистояння, навіть попри те що Динамо вибило з турніру чемпіона Бельгії. Єдиний негативний момент – довжелезний переліт до Києва. Арени обох клубів розділяють 3415 км.

"Жовта субмарина" вже володіє позитивним досвідом зустрічей з українським грандом, який нещодавно дав справжній бій на Камп Ноу. У сезоні 2004/05 команда Мануеля Пеллегріні виявилась сильнішою за Динамо в 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Валенсійці не забивали в Києві, але вдома – виконали завдання ще до перерви. Відзначались Лусіано Фігероа та Санті Касорла.

Динамо організовано грає в обороні, проте атака не вражає. Киянам бракує забивного форварда. Чудова форма Жерара Морено, найкращого іспанського бомбардира в Ла Лізі (14 голів) дозволяє сподіватись на позитивний результат", – підкреслює провідне видання Каталонії.

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