В рамках 26-го тура испанской Примеры Валенсия на последних минутах вырвала волевую победу над Вильярреалом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Валенсия в родных стенах принимала Вильярреал. Уже в четверг, 11 марта, "желтая субмарина" встретится в 1/8 финала Лиги Европы с киевским Динамо, поэтому матч был своеобразной генеральной репетицией к этому поединку.

Под занавес первого тайма гости заработали одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной площадке. Его без особых проблем реализовал Морено.

Азар получил рецидив травмы – восстановление звезды Реала тормозится

В течение всего второго тайма "летучие мыши" отчаянно пытались сравнять счет, однако забить никак не удавалось. Уже на последних минутах основного времени рефери назначил еще один пенальти, но на этот раз в пользу хозяев. Этот шанс не упустил Солер, который уверенно его реализовал. Это придало игрокам Валенсии надежды и в компенсированное время Гедеш сумел вывести их вперед. В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу "летучих мышей" – 2:1.

Хоть Вильярреал и не выиграет в Ла Лиге почти три месяца (последняя победа "желтой субмарины" датирована еще 8-м января), однако не стоит забывать об обеих победах над Зальцбургом в матчах ЛЕ. Поэтому, несмотря на сегодняшний результат, Динамо стоит остерегаться своего соперника.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду