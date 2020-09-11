Украинский чемпионат после 18 дней паузы возвращается поединком с крутой вывеской – Динамо дома сыграет против Десны. У киевлян есть некоторое преимущество в игровом тонусе, ведь они провели уже два официальных матча в новом сезоне, разгромив Олимпик и прибив Шахтер в Суперкубке. Кроме того, была победа в спарринге над Колосом, а три футболиста основы сыграли за сборную. Впрочем, главными преимуществами "бело-синих" остаются высокий класс и наличие Мирчи Луческу, которого пока трудно прочитать.

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В первых официальных матчах Динамо под руководством румына произвело неоднозначное впечатление. Киевляне добыли классные результаты, сильно выглядели на старте и в конце встречи, повысили владения мячом (против Олимпика) и грамотно защищались низким блоком при безумных кадровых потерях (с Шахтером, эпизодически с Олимпиком), а на отрезках активности прессинг эпизодически достигал очень высоких показателей интенсивности. Ряд футболистов откровенно нравится – в частности, Жерсон, Сидорчук и Тимчик. Кравец, только пришедший в команду, уже отметился голом.

С другой стороны, у Динамо ощутимо увеличилась стерильность передач, как между центрбеками (57 с Олимпиком), но стало меньше вбеганий в штрафную (с Олимпиком их было всего 11 при среднем показателе 17 в предыдущем сезоне), да и количество передач с продвижением просело (66 из 688 с Олимпиком). При всех эпитетах к Тимчику, стоит отметить его пассивность в атакующих действиях – подавляющее большинство острых позиционных атак "бело-синих" сваливается на левый фланг. Главной же проблемой является прерывистость игры: и с Олимпиком, и с Шахтером киевляне имели серьёзные проблемы в течение 30-40 минут игры – падало владения, росло число потерь, соперник начинал увеличивать количество передач в минуту, и т.д. Именно такие провалы стоили работы Хацкевичу и Михайличенко.

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В целом, Динамо старается минимизировать риски в игре при увеличении владения мячом. Пока сыро выглядят фланги, но стоит отметить, что Луческу только пришел в команду, а травм очень много. Впрочем, результат есть, а периодически игра прямо радует.

Десна начала чемпионат уверенным выносом Зари (3:1), которой хватило только на тайм, а во время паузы разгромила молодежку Шахтера (5:1) и Оболонь-Бровар (5:2), а также раскатала ничью с Полесьем (0:0). В глаза бросается большое количество голов, но стилистически черниговцы не изменились: они не возятся с мячом, отдают контроль над ним, выманивают соперника на свою половину и контратакуют через забросы – для победы над большинством команд УПЛ этого достаточно. Меньше удерживая мяч, северяне, тем не менее, делают приличное количество передач, что говорит о высоком темпе работы. Это требует классной физической подготовки, но сейчас она должна приближаться к оптимальной – уже 24 сентября состоится дебют Десны в еврокубках.

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Под высоким темпом работы соперника или при отсутствии инициативы с его стороны черниговцы испытывают проблемы, что показал первый тайм с Зарей и ряд матчей весной. Под давлением футболисты Десны ошибаются, а при владении мячом около 60% им некуда разбежаться – команда слишком заточена на использование ошибок и контратаки. Будет очень интересно посмотреть, какой вариант игры выберет Луческу на сегодняшний поединкок – стерильный контроль с минимизацией потерь убивает Десну, ведь Динамо лучше продвигает мяч, но при контроле над ним северяне ещё более уязвимы. Однозначно можно прогнозировать проблемы на старте, когда Динамо накроет высоким прессингом.

Впрочем, у Десны хороший опыт матчей против киевлян в прошлом сезоне – две победы (одна на выезде) и ничья в четырёх поединках. Кроме того, в предсезонном спарринге черниговцы снова переиграли киевлян (2:1), поэтому сегодня у "бело-синих" мотивация должна бить через край. Команда Александра Рябоконя слишком много себе позволяет в матчах с вице-чемпионом.

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Кадровая ситуация

У Динамо проблем с кадрами стало меньше – восстановились Миколенко, Попов, Шабанов, Шапаренко, Шепелев, Русин, Вантух. Существуют вопросы по Буяльскому, а вот точно не сыграет Бурда, который получил травму ахилла в спарринге против Колоса. По Десне информации из клуба не поступает, но с Зарей никто не травмировался – вероятно, все здоровы.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Десна

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, де Пена – Супряга

Десна: Паст – Имереков, Гитченко, Тамм – Конопля, Домбровский, Огиря, Мостовой – Калитвинцев, Тотовицкий – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Трудно делать прогноз на матч второго тура. Очевидно, что будут голы, причем в обе стороны – оборона киевлян не до конца несыгранна, а команда постоянно теряет инициативу, и пропускает также постоянно. Но и забивает. Вообще, четыре из пяти официальных поединков между Десной и Динамо завершались голами в обе стороны.

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За Динамо играет класс, лучшее продвижение мяча в позиционных атаках, более высокая интенсивность передач, вариативность состава и интенсивность прессинга на отдельных отрезках игры. В атаке Десна полностью проигрывает "бело-синим", на высоких скоростях работы соперника команде также трудно, но у неё высокая реализация и классный темп работы – черниговцы быстро доходят до штрафной через вертикальные передачи, умело наказывая за ошибки. У вице-чемпиона они точно будут.

Что из этого сыграет – сказать трудно. Динамо – однозначный фаворит, однако опыта матчей против команд полутяжелого класса при Луческу мы ещё не имели. Именно поэтому можно сделать прогноз на результативную ничью.

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