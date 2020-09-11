Український чемпіонат після 18 днів паузи повертається поєдинком з крутою афішею – Динамо приймає Десну. У киян є деяка перевага в ігровому тонусі, адже вони провели вже два офіційних матчі в новому сезоні, розгромивши Олімпік і прибивши Шахтар у Суперкубку. Крім того, була перемога в спарингу над Колосом, а три футболісти основи зіграли за збірну. Втім, головними перевагами "біло-синіх" залишаються високий клас і наявність Мірчі Луческу, якого поки що важко прочитати.

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В перших офіційних матчах Динамо під керівництвом румуна справило неоднозначне враження. Кияни здобули класні результати, сильно виглядали на старті та наприкінці зустрічі, підвищили володіння м'ячем (проти Олімпіка) та грамотно захищалися низьким блоком при шалених кадрових втратах (з Шахтарем, епізодично з Олімпіком), а на відрізках активності пресинг зростав до дуже високих показників інтенсивності. Низка футболістів відверто подобається – зокрема, Жерсон, Сидорчук і Тимчик. Кравець, який тільки прийшов у команду, вже відзначився голом.

З іншого боку, у Динамо відчутно побільшало стерильних передач (аж 57 між центрбеками з Олімпіком), але поменшало вривань у штрафний (з Олімпіком їх було всього 11 при середньому показнику 17 в попередньому сезоні). Просіло число передач з просуванням (66 із 688 з Олімпіком). При всіх епітетах до Тимчика, варто відзначити його пасивність у атакувальних діях – переважна більшість гострих позиційних атак "біло-синіх" звалюється на лівий фланг. Головною ж проблемою є уривчастість гри: і з Олімпіком, і з Шахтарем кияни мали серйозні проблеми протягом 30-40 хвилин гри – падало володіння, зростала кількість втрат, суперник починав збільшувати кількість передач за хвилину, тощо. Зрештою, Динамо пропускало голи! Саме такі провали коштували роботи Хацкевичу та Михайличенку.

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Загалом, Динамо старається мінімізувати ризики в грі при збільшенні володіння м'ячем. Поки що сиро виглядають фланги, але варто відзначити, що Луческу тільки прийшов у команду, а травм дуже багато. Втім, результат є, а періодично гра прямо тішить.

Десна почала чемпіонат впевненим виносом Зорі (3:1), якої вистачило лише на тайм, а під час паузи розгромила молодіжку Шахтаря (5:1) та Оболонь-Бровар (5:2), а також розкатала нічию з Поліссям (0:0). В очі впадає велика кількість голів, але стилістично чернігівці не змінилися: вони не вовтузяться з м'ячем, віддають контроль над ним, виманюють суперника на власну половину й контратакують через закидання – для перемоги над більшістю команд УПЛ цього достатньо. Менше тримаючи м'яч, сіверяни, однак, роблять пристойну кількість передач, що говорить про високий темп роботи. Це вимагає класної фізичної підготовки, але зараз вона повинна наближуватись до оптимальної – вже 24 вересня відбудеться дебют Десни в єврокубках.

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Під високим темпом роботи суперника або при відсутності ініціативи з його боку чернігівці мають проблеми, що показав перший тайм із Зорею та ряд матчів навесні. Під тиском футболісти Десни помиляються, а при володінні м'ячем близько 60% їм нікуди розбігтися – команда аж занадто заточена на використання помилок та контратаки. Буде дуже цікаво поглянути, який варіант гри обере Луческу на сьогоднішній поєдинкок – стерильний контроль з мінімізацією втрат вбиває Десну, адже Динамо краще просуває м'яч, але з контролем над ним сіверяни ще більш вразливі. Однозначно можна прогнозувати проблеми на старті, коли Динамо накриє високим пресингом.

Втім, у Десни хороший досвід матчів проти киян у попередньому сезоні – дві перемоги (одна на виїзді) та нічия у чотирьох поєдинках. Крім того, у передсезонному спарингу чернігівці знову переграли киян (2:1), тож сьогодні у "біло-синіх" мотивація повинна бити через край. Команда Олександра Рябоконя занадто багато собі дозволяє у матчах з віце-чемпіоном.

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Кадрова ситуація

У Динамо проблем з кадрами поменшало – відновилися Миколенко, Попов, Шабанов, Шапаренко, Шепелєв, Русин, Вантух. Існують питання по Буяльському, а от точно не зіграє Бурда, який отримав травму ахіла у спарингу проти Колоса. По Десні інформації з клубу не надходить, але із Зорею ніхто не травмувався – вірогідно, всі здорові.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Десна

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, де Пена – Супряга

Десна: Паст – Імереков, Гітченко, Тамм – Конопля, Домбровський, Огіря, Мостовий – Калітвінцев, Тотовицький – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Важко робити прогноз на матч другого туру. Очевидно, що будуть голи, причому в обидва боки – оборона киян не до кінця зіграна, а команда постійно втрачає ініціативу, і пропускає також постійно. Але і забиває. Взагалі, чотири з п'яти офіційних поєдинків між Десною і Динамо завершувались голами в обидва боки.

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За Динамо грає клас, краще просування м'яча в позиційних атаках, вища інтенсивність передач, варіативність складу та інтенсивність пресингу на окремих відрізках гри. В атаці Десна повністю програє "біло-синім", на високих швидкостях суперника команді також важко, але у неї висока реалізація та класний темп роботи з м'ячем – чернігівці швидко доходять до штрафного через вертикальні передачі, вміло караючи за помилки. У віце-чемпіона вони точно будуть.

Що з цього зіграє – сказати важко. Динамо – однозначний фаворит, однак досвіду матчів проти команд класу Десни при Луческу ми ще не мали. Саме тому можна зробити прогноз на результативну нічию.

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