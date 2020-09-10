"Динамо – это гранд, это бренд украинского футбола. Там собраны одни из лучших наших игроков.

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Также в команду пришел новый тренер, квалифицированный специалист. Он внес свое видение футбола, которое давало результат в Шахтере. Будет сложная игра. Мы будем играть на выезде. Будет очень трудно, но, думаю, мы готовы.

У нас очень хорошая команда. Будем выходить и играть. И только игра покажет, что у нас получится. Будут ли сюрпризы в матче с Динамо? Об этом я говорить не буду. Думаю, все увидим в игре", – цитирует слова Филиппова Команда 1.

Напомним, встреча Динамо и Десны состоится уже завтра, 11 сентября, начало в 19:00.

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