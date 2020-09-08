"Динамо дешево или бесплатно сейчас должно кого-то взять – это опорник или центральный защитник. Сергей Сидорчук не может играть 45-50 матчей за сезон. Он не железный, не вечен, получает желтые карточки.

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У Бурды разрыв ахилла, поэтому вторая позиция – именно центрбек. Они ищут, ищут, вообще сбились с ног. Я так понимаю, что сейчас стратегия Суркисов такова: дешево и бесплатно – да! А платить большие деньги будут только при трех условиях. Первое – продается кто-то из лидеров, второе – братья получают обратно деньги, за которые они борются, третья – выход в группу ЛЧ и деньги, которые за нее можно получить", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Добавим, что Динамо в летнее межсезонье еще не платило деньги ни за одного игрока, ограничившись подписанием Артема Кравца на правах свободного агента.

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