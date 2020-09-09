Румынский специалист решил остаться жить на базе киевского клуба из-за реакции фанатов Динамо на него, сообщает издание Ziare.

Ультрас Динамо ответили на заявление Луческу относительно акций протеста

Кроме этого, Луческу не получал зарплату после прихода в Динамо в июле текущего года. По информации издания, румын должен получать 150 тысяч евро в месяц.

Напомним, ранее Луческу высказал предположение, что ультрас Динамо кто-то подталкивает к протестам против него.

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