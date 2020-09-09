Луческу еще не получал зарплаты в Динамо – тренер живет на базе из-за протестов ультрас киевлян
12:07 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу опасается протестов ультрас киевского клуба.
Румынский специалист решил остаться жить на базе киевского клуба из-за реакции фанатов Динамо на него, сообщает издание Ziare.
Ультрас Динамо ответили на заявление Луческу относительно акций протеста
Кроме этого, Луческу не получал зарплату после прихода в Динамо в июле текущего года. По информации издания, румын должен получать 150 тысяч евро в месяц.
Напомним, ранее Луческу высказал предположение, что ультрас Динамо кто-то подталкивает к протестам против него.
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