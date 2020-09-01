Черниговский клуб на стадии третьего раунда квалификации ЛЕ будет ждать кого-то из пары Кукес (Албания) – Вольфсбург (Германия). Из-за слепого жребия команда Рябоконя вынуждена играть на выезде.

Колос узнал своих потенциальных соперников в Лиге Европы

Для Десны этот матч станет историческим дебютом в еврокубках. Стадия 3-го раунда квалификации состоит из одного поединка, который пройдет 24 сентября. Кукес в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Албании, а Вольфсбург занял седьмое место Бундеслиги. "Волки" в Лиге Европы пересекались сразу с двумя украинскими командами – с Александрией в группе и Шахтером в 1/8 финала.

Напомним, после 3 раунда командам придется пройти плей-офф, который определит окончательный спиок участников группового этапа Лиги Европы 2020/21.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо Киев, Ребров, Милевский, Яремчук и Ко узнали соперников