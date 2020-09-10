"Я смотрел матчи Динамо с Десной прошлого сезона, а также наблюдал за товарищеской встречей этих команд, которая состоялась уже после назначения Мирчи Луческу главным тренером, и могу сказать, что команда действительно хорошая и непростая – не зря черниговцы пробились в еврокубки.

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С ними будет однозначно нелегко, но то, что я вижу на наших тренировках и чувствую по ребятам, по их настрою, свидетельствует о том, что мы не оставим черниговцам шансов. Конечно, при условии, что мы сыграем в свою силу, в чем я уверен. Поскольку мы ставим перед собой максимальные задачи и собираемся бороться за чемпионство, нам нельзя терять очки. Однозначно будем играть на победу и обязаны добиться успеха.

Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. Динамо предстоит соревноваться только за первое место, за чемпионство, а второе место – это неудача для команды. Я с большим уважением отношусь к Десне, которая в последние годы значительно прибавила и вышла на новый уровень, но мы – Динамо и должны побеждать, здесь двух мнений быть не может", – цитирует Кравца официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок между Динамо и Десной состоится уже завтра, 11 сентября. Начало встречи в 19:00.

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