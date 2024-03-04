"Я не знаю, будет ли этот Шахтер самым сильным в истории. Сомневаюсь, честно говоря, что этот Шахтер будет самым сильным в истории, несмотря на все убеждения. Но то, что он будет самым подлым и наглым – вот в этом я не сомневаюсь. Потому что то, что происходит в украинском футболе – так просто нельзя. Должно быть какое-то уважение, вы одеваете нашивки RESPECT.

Динамо забрало деньги, которыми стимулировало Александрию на матч с Шахтером, – источник

Мне ужасно обидно, что мы можем получить чемпиона в таких играх. Два матча, которые стоит обсуждать, и к которым есть существенные претензии. Чемпион не имеет права так проходить. Чемпион не может позволять себе, чтобы настолько много разговоров шло об этой команде, учитывая то, как она ведет себя или на поле, или в кабинетах. Так нельзя, это не будет настоящий чемпион.

Я помню, как все прикалывались, когда я говорил, что борьба за 40 или 50 миллионов начинается. Она не заканчивается. Я осенью говорил, что жду весну. И вот весна началась – и посмотрите, что мы имеем.

Ситуация в матче Александрия – Шахтер. На следующий день узнаем, что Александрия не заявила Калюжного и получила техническое поражение. Абсолютно логичное решение. У меня единственный вопрос – а регуляторы проведения соревнований не должны нести ответственность за это? Мы говорим сейчас за искусственный интеллект, а не можем проверить карточки заявленных или незаявленных футболистов. У нас Дія есть, которой нет во всем мире. А проверить карточки футболистов мы не можем. Ну вы верите во время гаджетов в то, что так могло произойти?

Я играл еще в 90-х годах на район. Там невозможно было выпустить незаявленного футболиста. Было столько людей, которые проверяли, заявлен ли ты. Сверяли фото, проверяли дату рождения, свидетельство о рождении надо было возить, место рождения показывать, чтобы играть за свое село. А сейчас в УПЛ эти регуляторы подарили три очка, которые могут стать чемпионскими. Есть объективность? К Шахтеру у меня нет претензий. Вообще, ни у кого никогда нет к Шахтеру претензий. Это святая команда.

Я на миллион процентов согласен с Александром Ефремовым. Это человек, который возглавлял УПЛ, работал гендиректором Карпат, на Криворожстали. Может, и ошиблись Александрия и этот спортивный директор. Мне странно, что никто из этих власть имущих, которые должны регулировать процессы и обеспечивать объективность соревнований, даже не подсказали. Не верю, что никто не знал. Как они его пропустили? Может, кто-то умышленно это делал? И таких моментов будет миллион.

Это называется "борьба за 40 миллионов". Да дайте им уже ту Лигу чемпионов, и все. Дайте провести нормальный спокойный чемпионат", – эмоционально заявил Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, 4 марта КДК УАФ засчитал Александрии техническое поражение 0:3 за матч 18-го тура УПЛ против Шахтера (0:0). Причиной стал выход на поле полузащитника Ивана Калюжного, который не имел права играть, потому что был незаявлен на чемпионат.

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