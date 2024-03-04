"Я не знаю, чи цей Шахтар буде найсильнішим в історії. Сумніваюся, чесно кажучи, що цей Шахтар буде найсильнішим в історії, попри всі переконання. Але те, що він буде найпідлішим і найнахабнішим – от у цьому я не сумніваюся. Тому що те, що відбувається в українському футболі – так просто не можна. Має бути якась повага, ви одягаєте нашивки RESPECT.

Динамо забрало гроші, якими стимулювало Олександрію на матч з Шахтарем, – джерело

Мені страшенно прикро, що ми можемо отримати чемпіона в таких іграх. Два матчі, які варто обговорювати, і до яких є суттєві претензії. Чемпіон не має права так проходити. Чемпіон не може дозволяти собі, щоб настільки багато розмов йшло про цю команду з огляду на те, як вона поводиться чи на полі, чи в кабінетах. Так не можна, це не буде справжній чемпіон.

Я пам’ятаю, як всі приколювалися, коли я казав, що боротьба за 40 чи 50 мільйонів починається. Вона не закінчується. Я восени казав, що чекаю весну. І от весна почалася – і подивіться, що ми маємо.

Ситуація в матчі Олександрія – Шахтар. Наступного дня дізнаємося, що Олександрія не заявила Калюжного і отримала технічну поразку. Абсолютно логічне рішення. У мене єдине питання – а регулятори проведення змагань не повинні нести відповідальність за це? Ми говоримо зараз за штучний інтелект, а не можемо перевірити картки заявлених чи незаявлених футболістів. У нас Дія є, якої нема в цілому світі. А перевірити картки футболістів ми не можемо. Ну ви вірите в час гаджетів у те, що так могло статися?

Я грав ще в 90-х роках на район. Там неможливо було випустити незаявленого футболіста. Було стільки людей, які перевіряли, чи ти заявлений. Звіряли фото, перевіряли дату народження, свідоцтво про народження треба було возити, місце народження показувати, щоб грати за своє село. А зараз в УПЛ ці регулятори подарували три очки, які можуть стати чемпіонськими. Є об'єктивність? До Шахтаря у мене немає претензій. Взагалі, ні в кого ніколи нема до Шахтаря претензій. Це свята команда.

Я на мільйон відсотків згоден з Олександром Єфремовим. Це людина, яка очолювала УПЛ, працювала гендиректором Карпат, на Криворіжсталі. Може, й помилилися Олександрія і цей спортивний директор. Мені дивно, що ніхто з цих можновладців, які мають регулювати процеси і забезпечувати об'єктивність змагань, навіть не підказали. Не вірю, що ніхто не знав. Як вони його пропустили? Може, хтось навмисне це робив? І таких моментів буде мільйон.

Оце називається "боротьба за 40 мільйонів". Та дайте їм вже ту Лігу чемпіонів, та й все. Дайте провести нормальний спокійний чемпіонат", – емоційно заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, 4 березня КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку 0:3 за матч 18-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0). Причиною став вихід на поле півзахисника Івана Калюжного, який не мав права грати, бо був незаявлений на чемпіонат.

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