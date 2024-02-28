Бывший генеральный директор Карпат Александр Ефремов выдвинул свою версию, почему Александрия выпустила незаявленного Ивана Калюжного против Шахтера и фактически обрекла себя на техническое поражение.

“Чистый сговор. Дали 4 млн гривен, а может и 8, и те признали свою вину. На фоне возможной потери 50 млн евро от ЛЧ – это (200 тысяч долларов) вообще не деньги. Очередная подковерная победа Шахтера. Уряяяя...

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И все же я хочу, чтобы было расследование инцидента. Хочу, чтобы предоставили объяснения все причастные к нему лица: УПЛ, УАФ, Александрия, а также судья и делегат матча. При действующем Регламенте соревнований в УПЛ – такое организационно и технически невозможно. Чистый сговор! Шахта дала тройные премиальные, и все в Александрии согласились разыграть дурку. В конспирологии Шахтер всегда был специалистом", – написал Ефремов на личной странице в Facebook.

Напомним, в поединке 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (0:0) всю игру за команду Ротаня провел полузащитник Иван Калюжный, который не был заявлен. Как следствие, "желто-черным" грозит техническое поражение.

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