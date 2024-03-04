Вечірня битва Шахтаря та Кривбасу на Арені Львів закривала програму 19-го туру УПЛ. "Гірники" відвантажили супернику п'ять м'ячів, продовжують гонитву за СК Дніпро-1 і дещо пригальмували Кривбас.

Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2

У розмові з Футбол 24 захисник Шахтаря Валерій Бондар зізнався, чи насправді так легко було у протистоянні з Кривбасом та розповів, кого вважає головним конкурентом у боротьбі за золото.

– Валерію, як гадаєте, чи відображає рахунок те, що відбувалося на полі?

– Якщо ви дивилися матч, то погодитеся, що рахунок мав бути ще більшим на нашу користь. І дуже погано, що ми пропускаємо в більшості дуже непотрібний м'яч. Звісно, Шахтар сьогодні заслуговував на перемогу і повністю переважав суперника. Думаю, що сприяла цьому і червона картка. Але якщо вона була, то вона була. У нас є VAR, у нас є дуже кваліфіковані арбітри, які вирішили, що це вилучення.

– Перед матчем вивіска "Шахтар – Кривбас" сприймалася, як зустріч команд, що можуть розіграти між собою чемпіонство. Така значна різниця у рахунку – це наслідок сили Шахтаря?

– Ми дуже сильно налаштовувалися. У минулому сезоні ми виграли чемпіонат і хочемо здобути золото також у цьому сезоні. Це наше основне завдання. Кривбас на даний момент був нашим головним конкурентом, який також бореться за найвищі місця і також демонструє гарний футбол. Тому в Шахтаря було таке налаштування і тому ми хотіли впевнено перемогти Кривбас.

– Шахтар дуже швидко вийшов вперед після того, як Кривбас відігрався. Така миттєва реакція убезпечила вас від потенційних проблем?

– Коли ти йдеш на перерву і ведеш у рахунку, це завжди мотивує і полегшує завдання. Це значна перевага, це нам допомогло. Водночас ми розуміли, що у другому таймі треба ще більше додати. Ми це і зробили.

– Попри сьогоднішню перемогу, вся боротьба ще попереду?

– У нас дуже багато суперників, надто рано відпочивати. Динамо зараз набрало дуже хорошу форму. Як бачите, вони виграють у кожному матчі. Буде дуже цікаво. Попереду ще багато боротьби.

– Після поточного туру в турнірній таблиці лідирує СК Дніпро-1. Від кого чекаєте найбільшого спротиву у боротьбі за медалі?

– Завжди було цікаво з Динамо. Помітно, що вони і зараз у гарній формі. Проте у нашому чемпіонаті все ще може змінитися. Думаю, боротиметься за чемпіонство і СК Дніпро-1, і Кривбас, і Полісся.

– Однак Динамо для вас найцікавіший опонент?

– Найцікавіший і найзапекліший.

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