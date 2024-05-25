Накануне Жирона в матче 38-го тура Ла Лиги уничтожила Гранаду со счетом 7:0. Главными действующими лицами разгрома стали украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков. Первый оформил хет-трик и отдал результативную передачу, а второй записал в свой актив дубль и ассистировал партнеру.

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Но не только голы украинцев привлекли внимание болельщиков, но и их празднование. После первого результативного удара (на 33-й минуте) Цыганков подбежал к болельщикам, которые передали ему меч из саги "Звездные войны". Виктор поднял его вверх и засветил. Выглядело эпично.

Напомним, Цыганкова – давний поклонник киноэпопеи. Ранее на своей странице в социальной сети Instagram он хвастался специальными бутсами с пожеланием из "Звездных войн" – "Да прибудет с тобой сила", а также коллекцией фигурок этой саги. А в 2021 году со своей женой даже устроил тематическую фотосессию на фоне пляжа Индийского океана.

К слову, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

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