Матч откровенно получился скучным – голевых моментов не хватало, а единственный мяч был забит еще на 12-й минуте. Это Сака сделал прострел с фланга и попал в ногу защитнику – получился хороший навес, а Беллингем продавил защитника и головой вколотил мяч в ворота.

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Сербия могла воспользоваться обрезкой Трента, но удар Митровича пролетел мимо стойки. Во втором тайме был намек на пенальти в ворота Пикфорда – Триппьер подтолкнул Митровича в спину, но арбитр не назначил 11-метровый. Кейн мог удвоить преимущество, но Райкович сумел перевести его удар головой в перекладину. В итоге, мяч завершился минимальной победой Англии.

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