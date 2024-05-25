Напередодні Жирона у матчі 38-го туру Ла Ліги знищила Гранаду з рахунком 7:0. Головними дійовими особами розгрому стали українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков. Перший оформив хет-трик і віддав результативну передачу, а другий записав до свого доробку дубль і асистував партнеру.

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Але не тільки голи українців привернули увагу вболівальників, а й їхнє святкування. Після першого результативного удару (на 33-й хвилині) Циганков підбіг до вболівальників, які передали йому меч із саги "Зоряні війни". Віктор підійняв його вгору і засвітив. Виглядало епічно.

Нагадаємо, Циганкова – давній шанувальник кіноепопеї. Раніше на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він хизувався спеціальними бутсами з побажанням із "Зоряних війн" – "Хай прибуде з тобою сила", а також колекцією фігурок цієї саги. А у 2021 році зі своєю дружиною навіть влаштував тематичну фотосесію на фоні пляжу Індійського океану.

До слова, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 34 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 7 асистів.

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