Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков наконец-то смог полноценно отпраздновать свой день рождения. 24-летие полузащитник встретил в лагере сборной Украины, так что только теперь смог собрать друзей и родных в одном из заведений Киева.

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Лидер киевлян на своей странице в социальной сети Instagram поспешил похвастаться довольно оригинальным подарком. Цыганков является большим ценителем "Звездных войн" и давно собирает фигурки этой саги. Очередным членом коллекции стал игрушечный персонаж Боба Фетта.

Напомним, динамовцы сегодня, 23 ноября, проведут сверхважный поединок в Лиге чемпионов – в рамках 5-го тура группового этапа они будут принимать Баварию. Начало встречи в 19:45.

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