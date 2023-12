Полузащитник Жироны Виктор Цыганков в Stories на своей странице в социальной сети Instagram показал оригинальные бутсы.

Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной – Довбик и Ко готовятся к матчу против Атлетико

Новый кастомизированный комплект выполнен в стиле Star Wars (культовой саги Джорджа Луксаса "Звездные войны"). Одна бутса синего цвета (который использовала светлая сторона – джедаи), а другая – красного (цвета темной стороны – ситхов). На задней части одной бутсы написана фраза Люка Скайуокера: "May the force be with you".

К слову, Цыганков является большим ценителем "Звездных войн" и даже коллекционирует фигурки персонажей этой космической оперы. Ранее он уже хвастался световыми мечами на фоне пляжа Индийского океана.

Напомним, украинец восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько последних поединков Жироны – сейчас он готовится к матчу с Атлетико, который состоится 3 января 2024 года.

Трубин помог Бенфике добыть обманчивый разгром в Примейра-лиге – украинец выдал феерию и стал ключом к успеху