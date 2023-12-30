Цыганков похвастался бутсами в стиле Star Wars – звезда Жироны пополнил коллекцию очередным артефактом
Украинский легионер Виктор Цыганков имеет интересное и увлекательное хобби.
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков в Stories на своей странице в социальной сети Instagram показал оригинальные бутсы.
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Новый кастомизированный комплект выполнен в стиле Star Wars (культовой саги Джорджа Луксаса "Звездные войны"). Одна бутса синего цвета (который использовала светлая сторона – джедаи), а другая – красного (цвета темной стороны – ситхов). На задней части одной бутсы написана фраза Люка Скайуокера: "May the force be with you".
К слову, Цыганков является большим ценителем "Звездных войн" и даже коллекционирует фигурки персонажей этой космической оперы. Ранее он уже хвастался световыми мечами на фоне пляжа Индийского океана.
Напомним, украинец восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько последних поединков Жироны – сейчас он готовится к матчу с Атлетико, который состоится 3 января 2024 года.
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