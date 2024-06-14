"Сделал ли я выбор, где буду играть? Пока нет, еще ничего не ясно. Все только начинается, трансферное окно только открылось.

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Мог бы я перейти в Манчестер Сити? У этой команды есть план на несколько лет, у них есть Холанд, поэтому я не вижу смысла туда переходить. Даже если поступит предложение – без шансов", – сказал Довбик в эфире Youtube-канала SportArena.

Напомним, прошлом сезоне Довбик провел за Жирону 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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