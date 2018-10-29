Чорноморець – Карпати, Ворскла – Олімпік: анонс матчів УПЛ

У матчах 13-го туру УПЛ Чорноморець приймає Карпати, а Ворскла зустрінеться з Олімпіком. Анонс поєдинків читайте на Футбол 24.

Черноморец – Карпаты

28 октября, 14:00, Одесса, стадион Черноморец

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Телетрансляция на телеканале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец пока летит в крутом пике, проиграв шесть последних поединков. Последняя победа одесситов датируется серединой августа, хотя сам их футбол нельзя назвать ужасным – он ничем не отличается от того, что демонстрирует подавляющее количество других команд УПЛ. Проблема "моряков" заключается в молодой команде, которой перманентно не хватает или концентрации, или сил, из-за чего подопечным Ангела Червенкова не удаётся взять равные матчи. Большим плюсом нынешнего Черноморца является характер, на котором одесситы неоднократно выравнивали игру, но его мало – так, два тура назад Александрия чуть не потеряла гандикап в два мяча, а Олимпик выиграл только благодаря индивидуальной ошибке Мищенко. За старание очков не дают, поэтому одесситам сегодня нужна только победа.

Статистика противостояния Черноморца против Карпат

Всего: 50 матчей, 14 побед Черноморца, 21 ничья, 15 побед Карпат. Разница мячей – 50:55

В Премьер-лиге: 45 матчей (+12, =20, -13, 44:50)

Карпаты в текущем сезоне уже вряд ли сыграют в вожделенной Лиге Европы, так что задача львовян имеют более престижный, чем турнирный статус. Находиться во второй шестёрке с таким составом второй год подряд для "львов" просто недопустимо, но до верхней половины таблицы целых шесть очков. Если "зелёно-белые" ещё хотят спасти сезон, то должны набирать практически в каждом матче – и с Черноморцем в первую очередь. В предыдущем круге львовянам это удалось, хотя второй тайм той встречи лучше не вспоминать, ведь одесситы гоняли их в хвост и гриву. Впрочем, первый был диаметрально противоположным – и именно на него должны ориентироваться футболисты Карпат. Сегодня они являются фаворитами.

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Кадровая ситуация Черноморца по сравнению с предыдущим туром выглядит гораздо лучше – не сможет сыграть только травмированный Анатолий Диденко. У Карпат дела обстоят гораздо хуже, ведь из-за дисквалификации не выйдут сразу два лидера команды – капитан Артём Федецкий и центрхав Фрациско Ди Франко.

"Изюминки" матча

– Карпаты ещё ни разу не побеждали в Премьер-лиге на поле Черноморца: в 22 матчах львовяне потерпели 9 поражений и расписали 13 ничьих.

– Черноморец проигрывает в чемпионате на протяжении антирекордных для клуба 6-ти матчей.

– Карпаты в гостях забивают голы в течение рекордных для клуба 10-ти матчей.

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Карпаты

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачёв, Остапенко, Трубочкин – Бабенко, Савченко – Чорний, Татарков, Мусолитин – Коваль

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Бородай, Ковтун, Мегремич – Эрбес, Клёц – Швед, Мякушко, Карраскаль – Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Ворскла – Олимпик

28 октября, 19:30, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла после четырёх подряд выигранных матчей в чемпионате начала некоторую пробуксовку, проиграв в родных стенах Арсеналу-Киев и Динамо. За свои неудачи подопечные Василия Сачко расплатились первой победой в Лиге Европы, полученной благодаря дальнему удару Владислава Кулача. Различные футбольные эксперты остались не слишком довольны этим поединком, ведь полтавчане в который раз продемонстрировали невероятную бедность в креативной составляющей – в первом тайме они вообще не ходили в атаку, а после гола во втором поставили автобус. Впрочем, УПЛ – это совсем другой турнир, в котором Александрия оторвалась от "зелёно-белых" аж на восемь очков. Если бронзовые призёры хотят защитить свои медали, то сегодня с Олимпиком им нужно набирать три очка.

Статистика противостояния Ворсклы против Олимпика

Всего: 12 матчей, 4 победы Ворсклы, 4 ничьи, 4 победы Олимпика. Разница мячей – 17:13.

В Премьер-лиге: 9 матчей (+3, =3, -3, 15:12)

Олимпик в предыдущем туре одержал первую победу под руководством тандема Шевчук-Ротань, но вряд ли тренеры остались довольны увиденным. Минимальная победа над кризисным Черноморцем благодаря индивидуальной ошибке защитника соперника – это совсем не тот футбол, который бы они хотели поставить своей команде. Впрочем, это был только второй матч Шевчука-тренера в УПЛ, поэтому нужно делать определённую скидку при оценке результатов донеччан – тем более, что команда была собрана, по большому счету, летом. Руководство клуба, очевидно, это понимает, поэтому в текущем сезоне особых задач "олимпийцы" не имеют, концентрируясь на обкатке игровых связей. Много ждать от Олимпика в матче против Ворсклы не следует – да, в предыдущем круге он переиграл полтавчан, но тогда команда Сачко была далеко не той, какой она есть сейчас.

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Кадровая ситуация Ворсклы сравнению с матчем против Карабаха особо не изменилась. Василий Сачко всё так же не сможет рассчитывать на помощь травмированных Александра Кобахидзе, Гегама Кадимяна, Дениса Васина и Дмитрия Кравченко. Кроме того, существуют большие вопросы касательно участия Артура – он не сыграл с Карабахом, хотя был в заявке. Олимпик же подходит к поединку в оптимальном составе, даже пополнив его новым футболистом – к команде присоединился Антон Шиндер.

"Изюминки" матча

– В Полтаве оба соперника забивали голы в каждом из четырех матчей Премьер-лиги.

– Безничейный сериал Ворсклы в УПЛ длится 13 матчей: 7 побед и 6 поражений.

– Павел Ребенок может сыграть 300-й матч во всех турнирах.

Ориентировочные складина матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергийчук, Кулач, Ребенок – Коломоец

Олимпик: Махновский – Зубейко, Снурницин, Кравченко, Е. Пасич – Кольцов, Политыло – Ксёнз, Тейшейра, Балашов – Дегтярев