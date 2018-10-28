Чорноморець – Карпати, Ворскла – Олімпік: анонс матчів УПЛ

У матчах 13-го туру УПЛ Чорноморець приймає Карпати, а Ворскла зустрінеться з Олімпіком. Анонс поєдинків читайте на Футбол 24.

Чорноморець – Карпати

28 жовтня, 14:00, Одеса, стадіон Чорноморець

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець наразі летить у крутому піке, програвши шість останніх поєдинків. Остання перемога одеситів датується серединою серпня, хоча сам їх футбол не можна назвати жахливим – він нічим не відрізняється від того, що демонструє переважна кількість інших команд УПЛ. Проблема "моряків" полягає у молодій команді, якій перманентно не вистачає або концентрації, або сил, через що підопічним Ангела Червєнкова не вдається взяти рівні матчі. Великою чеснотою нинішнього Чорноморця є характер, на якому одесити неодноразово вирівнювали гру, але його замало – так, два тури тому Олександрія ледь не втратила гандикап у два м'ячі, а Олімпік виграв лише завдяки індивідуальній помилці Міщенка. За старання очок не дають, тож одеситам сьогодні потрібна лише перемога.

Статистика протистояння Чорноморця проти Карпат

Всього: 50 матчів, 14 перемог Чорноморця, 21 нічия, 15 перемог Карпат. Різниця м’ячів – 50:55

У Прем’єр-лізі: 45 матчів (+12, =20, -13, 44:50)

Карпати у поточному сезоні вже навряд чи не зіграють у омріяній Лізі Європи, так що завдання львів'ян мають більше престижний, ніж турнірний статус. Знаходитись у другій шістці з таким складом другий рік поспіль для "левів" просто неприпустимо, але до верхньої половини таблиці цілих шість очок. Якщо "зелено-білі" ще хочуть врятувати сезон, то повинні набирати практично в кожному матчі – і з Чорноморцем у першу чергу. У попередньому колі львів'янам це вдалося, хоча другий тайм тієї зустрічі краще не згадувати, адже одесити ганяли їх у хвіст та гриву. Втім, перший був діаметрально протилежним – і саме на нього повинні орієнтуватись футболісти Карпат. Сьогодні вони є фаворитами.

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Кадрова ситуація Чорноморця порівняно з попереднім туром виглядає набагато краще – не зможе зіграти лише травмований Анатолій Діденко. У Карпат справи набагато скрутніші, адже через дискваліфікацію не вийдуть одразу два лідери команди – капітан Артем Федецький та центрхав Фраціско Ді Франко.

"Родзинки" матчу

– Карпати ще жодного разу не перемагали у Прем’єр-лізі на полі Чорноморця: у 22 матчах львів'яни зазнали 9 поразок та розписали 13 нічиїх.

– Чорноморець програє у чемпіонаті впродовж антирекордних для клубу 6-ти матчів.

– Карпати в гостях забивають голи впродовж рекордних для клубу 10-ти матчів.

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Карпати

Чорноморець: Літовченко – Рижук, Грачов, Остапенко, Трубочкін – Бабенко, Савченко – Чорній, Татарков, Мусолітін – Коваль

Карпати: Шевченко – Мірошніченко, Бородай, Ковтун, Мегреміч – Ербес, Кльоц – Швед, Мякушко, Карраскаль – Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Ворскла – Олімпік

28 жовтня, 19:30, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла після чотирьох поспіль виграних матчів у чемпіонаті почала деяку пробуксовку, програвши у рідних стінах Арсеналу-Київ та Динамо. За свої невдачі підопічні Василя Сачка розплатились першою перемогою у Лізі Європи, здобутою завдяки дальньому удару Владислава Кулача. Різноманітні футбольні експерти залишились не дуже задоволені цим поєдинком, адже полтавці вкотре продемонстрували неймовірну бідність у креативній складовій – у першому таймі вони взагалі не ходили в атаку, а після голу в другому поставили автобус. Втім, УПЛ – це зовсім інший турнір, в якому Олександрія відірвалася від "зелено-білих" аж на вісім очок. Якщо бронзові призери хочуть захистити свої медалі, то сьогодні з Олімпіком їм потрібно набирати три очки.

Статистика протистояння Ворскли проти Олімпіка

Всього: 12 матчів, 4 перемоги Ворскли, 4 нічиї, 4 перемоги Олімпіка. Різниця м’ячів – 17:13.

У Прем’єр-лізі: 9 матчів (+3, =3, -3, 15:12)

Олімпік у попередньому турі здобув першу перемогу під керівництвом тандему Шевчук-Ротань, але навряд чи тренери залишились задоволені побаченим. Мінімальна звитяга над кризовим Чорноморцем завдяки індивідуальній помилці захисника суперника – це зовсім не той футбол, який би вони хотіли поставити своїй команді. Втім, це був тільки другий матч Шевчука-тренера в УПЛ, тож потрібно робити певну знижку при оцінюванні результатів донеччан – тим більше, що команда була зібрана, за великим рахунком, влітку. Керівництво клубу, очевидно, це розуміє, тож у поточному сезоні особливих завдань "олімпійці" не мають, концентруючись на обкатці ігрових звя'зків. Багато чекати від Олімпіка у матчі проти Ворскли не слід – так, у попередньому колі він переграв полтавців, але тоді команда Сачка була далеко не тою, якою вона є зараз.

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Кадрова ситуація Ворскли порівняно з матчем проти Карабаха особливо не змінилася. Василь Сачко все так же не зможе розраховувати на допомогу травмованих Олександра Кобахідзе, Гегама Кадимяна, Дениса Васін і Дмитра Кравченка. Крім того, існують великі питання щодо участі Артура – він не зіграв з Карабахом, хоча був у заявці. Олімпік же підходитьдо поєдинку в оптимальному складі, навіть поповнивши його новим футболістом – до команди приєднався Антон Шиндер.

"Родзинки" матчу

– У Полтаві обидва суперники забивали голи в кожному з чотирьох матчів Прем'єр-ліги.

– Безнічийний серіал Ворскли в УПЛ триває 13 матчів: 7 перемог і 6 поразок.

– Павло Ребенок може зіграти 300-й матч у всіх турнірах.

Орієнтовні складина матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергійчук, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Олімпік: Махновський – Зубейко, Снурніцин, Кравченко, Є. Пасіч – Кольцов, Політило – Ксьонз, Тейшейра, Балашов – Дегтярьов