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Шиндер стал игроком Олимпика

27 октября 09:42 286 Читати українською
Шиндер стал игроком Олимпика
Антон Шиндер / Фото Олимпик

Форвард Антон Шиндер отныне будет защищать цвета донецкого Олимпика.

Руководство Олимпика решило усилить команду опытным форвардом Антоном Шиндером, сообщает официальный сайт клуба.

О деталях соглашения и сроке действия контракта не сообщается.

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Предыдущим клубом Шиндера была венгерская Кишварда, которая разорвала контракт с украинцем из-за его дисквалификации за толчок арбитра в одном за матчей внутреннего чемпионата.

Стоит отметить, форвард ранее вызывался в сборную Украины, за которую провел 2 матча.

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Теги
Олимпик Олимпик Трансферы чемпионата Украины Антон Шиндер Антон Шиндер Кишварда Кишварда
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