Шиндер стал игроком Олимпика

Форвард Антон Шиндер отныне будет защищать цвета донецкого Олимпика.

Руководство Олимпика решило усилить команду опытным форвардом Антоном Шиндером, сообщает официальный сайт клуба.

О деталях соглашения и сроке действия контракта не сообщается.

Гай вернулся в УПЛ

Предыдущим клубом Шиндера была венгерская Кишварда, которая разорвала контракт с украинцем из-за его дисквалификации за толчок арбитра в одном за матчей внутреннего чемпионата.

Стоит отметить, форвард ранее вызывался в сборную Украины, за которую провел 2 матча.

Балашов: С приходом Шевчука в Олимпике изменилось абсолютно все