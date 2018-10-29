Гуцуляк: Карпаты не заслуживали проиграть Александрии

Нападающий Карпат Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями после матча 12-го тура УПЛ с Александрией.

"Мы уступили, но, думаю, все видели, что по игре Карпаты были лучше за Александрию. Мы создали больше моментов как для себя, так и, что очень обидно, для соперника. Фактически, мы им подарили эти голы, это наши ошибки. Мы играли лучше, но счет на табло. И все же, на мой взгляд, на поражение мы не заслужили.

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Я считаю, что Александрия нас не превосходила в первом тайме. Мы больше держали мяч, хотя и без особого обострения, но все же под контролем. В перерыве провели краткий анализ, тренер обратил внимание на наши просчеты, попросил больше играть флангами. Мы так и сделали, чем серьезно обострили ситуацию.

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Судейство? Очень трудно об этом говорили. Во втором тайме нам нужно было много атаковать, мы шли вперед большими силами, но нас останавливали постоянные свистки. Они, собственно, передергивали наши попытки. Как по мне, то именно благодаря этому Александрии удалось определенным образом выровнять игру, соперники почувствовали больше уверенности", – цитирует Гуцуляка официальный сайт Карпат.