Ворскла – лучшая команда Лиги Европы по реализации голевых моментов

Полтавская Ворскла установила уникальное достижение в текущем сезоне Лиги Европы.

По версии издания InStat Ворскла занимает последнюю строчку среди 48-ми команд Лиги Европы по количеству созданных голевых моментов.

Жеваго: У Ворсклы свои намерения на выход в плей-офф Лиги Европы

Однако это не мешает полтавскому клубу возглавлять рейтинг команд по реализации этих гольвох моментов. За 3 матча игроки Ворсклы создали 4 голевые ситуации у ворот соперников и всех их реализовали.

Для сравнения, киевское Динамо реализовало только 46% собственных голевых моментов.

После 3-х туров ЛЕ Ворскла занимает третье место в своей группе, имея в активе 3 очка.

Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну