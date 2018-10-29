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Ворскла – лучшая команда Лиги Европы по реализации голевых моментов

27 октября 12:48 115 Читати українською
Ворскла – лучшая команда Лиги Европы по реализации голевых моментов
Ворскла / Фото ФК Ворскла

Полтавская Ворскла установила уникальное достижение в текущем сезоне Лиги Европы.

По версии издания InStat Ворскла занимает последнюю строчку среди 48-ми команд Лиги Европы по количеству созданных голевых моментов.

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Однако это не мешает полтавскому клубу возглавлять рейтинг команд по реализации этих гольвох моментов. За 3 матча игроки Ворсклы создали 4 голевые ситуации у ворот соперников и всех их реализовали.

Для сравнения, киевское Динамо реализовало только 46% собственных голевых моментов.

После 3-х туров ЛЕ Ворскла занимает третье место в своей группе, имея в активе 3 очка.

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Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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