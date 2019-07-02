Бразилия – Аргентина: анонс матча 1/2 финала Копа Америка-2019

Бразилия и Аргентина определят первого финалиста Копа Америка-2019. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Бразилия – Аргентина

3 июля, 03:30. Белу-Оризонти, стадион Минейрао

Главный арбитр: Родди Самбрано (Эквадор)

Классическое противостояние Бразилии и Аргентины однозначно заслуживает звания финала Копа Америка. В конце концов, этот матч стал бы украшением любого турнира. Впрочем, за Кубок поборется лишь одна из этих команд, а соперником победителя в решающем поединке станет сильнейший в паре Чили – Перу.

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Сборная Бразилии на этом Копа Америка даже без Неймара демонстрирует более убедительную игру и результаты, а потому считается фаворитом поединка. Пентакампеоны без проблем выиграли свою группу, набрав 7 очков и оставив позади Венесуэлу, Перу и Боливию. В четвертьфинале "селесао" столкнулись с серьезным сопротивлением Парагвая, однако промах динамовца Дерлиса Гонсалеса в серии послематчевых пенальти вывел в 1/2 финала именно Бразилию.

А вот Лионель Месси и компания могли прекратить борьбу за трофей уже по итогам группового турнира – "альбиселесте" проиграли стартовый матч Колумбии, а в последнем туре против Катара команду устраивала только победа, ведь иначе Аргентина всерьез рисковала вылететь из турнира. Впрочем, для одного из фаворитов соревнований все сложилось идеальным образом, а в четвертьфинале подопечные Лионеля Скалони одолели Венесуэлу.

Главная звезда сборной Аргентины проводит не слишком удачный турнир. В активе Лионеля Месси только один гол с пенальти в ворота Парагвая. Форвард Барселоны, пожалуй, больше запомнился невероятным промахом и дебютным исполнением гимна Аргентины, чем, собственно, удачной игрой. Впрочем, Месси – это всегда Месси, иногда ему достаточно лишь одного эпизода для решения судьбы матча. Даже против надежной обороны Бразилии нападающий может самостоятельно создать как себе, так и партнерам шанс для взятия ворот. К слову, среди действующих игроков обеих команд именно Месси является лучшим бомбардиром Суперкласико – в его активе 4 гола (интересно, что все были забиты в товарищеских поединках, а 3 из них – в одном матче).

Можно только догадываться, какое давление свалится на Месси в случае поражения от Бразилии, в составе которой против Лео выйдут несколько его бывших и нынешних одноклубников – .Артур, Коутиньо, Дани Алвес.

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А вот у Бразилии есть отличный козырь – это Алиссон, который не пропускает в матчах за сборную с 26 марта. Последней командой, которая поразила ворота "селесао", была Чехия. После этого бразилец не пропускал в свои ворота в товарищеском поединке против Гондураса и во всех 4-х матчах Копа Америка. Всего же "сухая" серия Алиссона Бекера насчитывает уже 8 поединков подряд: 3 матча за Ливерпуль и 5 – за национальную команду. Последний раз 26-летний голкипер пропускал 4 мая в матче АПЛ против Ньюкасла.

Статистика противостояния и интересные факты

– Команды провели между собой 115 поединков. Небольшое преимущество у Бразилии: 46 побед против 43 у Аргентины. Еще 26 матчей завершились миром. Разница мячей – 173:171 в пользу "альбиселесте".

– Аргентина в случае победы над Бразилией сыграет в третьем финале Копа Америка подряд. В 2015 и 2016 годах "альбиселесте" в серии пенальти проиграли Чили.

– Бразилия не играла в финале Копа Америка с 2007 года. Интересно, что тогда соперником пентакампеонов в решающем матче была именно Аргентина. Поединок завершился победой сборной Бразилии со счетом 3:0. А перед тем в 2004 году бразильцы в финале обыграли аргентинцев в серии пенальти.

– Бразилия в пятый раз принимает Копа Америка – в предыдущих 4-х случаях "селесао" становились победителем турнира.

– Аргентина не выиграет Копа Америка с 1993 года. После того "альбиселесте" проиграли уже 4 финала.

– Сборная Бразилии впервые сыграет на стадионе Минейрао с момента позорного поражения 1:7 от Германии в полуфинале домашнего ЧМ-2014. Интересно, что Неймар тот матч также пропускал из-за травмы – по этой же причине форвард отсутствует на нынешнем Копа Америка.

– Встреча на Минейрао станет для команд уже 6-й. Бразилия выиграла 4 поединка, еще один раз была зафиксирована ничья.

– Последний раз Бразилия и Аргентина встречались в товарищеском матче 16 октября 2018 года. Тогда гол Миранды в компенсированное ко второму тайму время принес "селесао" минимальную победу.

Кадровая ситуация

У наставника Бразилии Тите есть несколько потерь. В частности, защитник Атлетико Филипе Луис, который не пропустил ни одного матча на турнире, не сможет помочь своей команде. Левый латераль травмировал бедро в четвертьфинальном матче против Парагвая и до сих пор не провел ни одной тренировки. Таким образом его участие в поединке практически исключено, а вместо него выйдет Алекс Сандро.

Также не сыграет Фернандиньо, который вышел на поле только в первых двух поединках против Боливии и Венесуэлы. Под большим вопросом и участие Ришарлисона, который пропустил четвертьфинал из-за неприятной болезни – эпидемического паротита (в народе – свинка). Форвард в последние дни был изолирован от команды, поэтому его выход на поле также маловероятен. Зато отбыл дисквалификацию Каземиро, который вернется на свою привычную позицию в центре поля.

Зато у Лионеля Скалони проблем с составом нет – все игроки готовятся к поединку. Аргентинские СМИ считают, что главный тренер сборной оставит стартовый состав неизменным впервые за время своей работы в команде и оставит в запасе Ло Чельсо – лучшего, по мнению многих, игрока "альбиселесте" на турнире.

Более того – последний раз Аргентина сыграла 2 матча подряд в одном и том же составе еще на Копа Америка-2016 под руководством Херадо Мартино. С тех пор команду возглавляли Эдгардо Бауса, Хорхе Сампаоли и, собственно, Лионель Скалони.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес, Тьягу Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Артур – Эвертон, Коутиньо, Жезус – Фирмино

Аргентина: Армани – Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Акунья – Месси, Лаутаро Мартінес, Агуэро

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Бразилия – единственная команда, которая продолжает борьбу на Копа Америка, не пропустив при этом ни одного мяча. Алиссон и компания не позволили поразить ворота ни одному из оппонентов, однако с такой грозной атакой, как у Аргентины, "селесао" на турнире еще не сталкивались.

Впрочем, и сами аргентинцы не слишком впечатляют. "Альбиселесте" не без проблем вышли из группы, а в четвертьфинале одолели не слишком мощную Венесуэлу. Лидеры Аргентины демонстрируют не лучшую форму, поэтому рискнем поставить на не слишком результативный поединок с минимальной победой хозяев турнира.

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