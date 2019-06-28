Копа Америка: Бразилия в серии пенальти победила Парагвай и вышла в полуфинал

Сборная Бразилии со сложностями одолела Парагвай в четвертьфинале Копа Америка. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1/4 финала

Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен.)

Удаление: Бальбуэна (Парагвай), 58

Дерлис попал в топ-3 самых быстрых игроков Копа Америка-2019

В первом матче 1/4 финала Копа Америка хозяин турнира сборная Бразилии встретилась с Парагваем, которому уступала на этой стадии в двух предыдущих розыгрышах.

Незабитый решающий пенальти Дерлиса в видеообзоре матча Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

Как и в 2011 и 2015 годах, поединок дошел до серии пенальти, но на этот раз фортуна улыбнулась "селесао". Дерлис Гонсалес, который принадлежит Динамо, не забил решающий 11-метровый. Таким образом, бразильцы вышли в полуфинал впервые с 2007 года, когда триумфовали на турнире.

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