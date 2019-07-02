8 шалених рекордів чемпіонатів світу, які побили жінки на ЧС-2019 – вони поцупили корону в Роналду та інших легенд

Чемпіонат світу-2019 серед жінок переписав історію мундіалів. Замість футбольних королів у нас тепер королеви.
Жіночий ЧС-2019 багатий на курйозні моменти. Це доволі видовищне та емоційне змагання, можливо, навіть з більшим надривом, ніж чоловічий Чемпіонат світу. Французький Мундіаль так точно багатий на падіння індивідуальних і командних досягнень. І чимало з них станом на сьогодні недосяжні для чоловіків.
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Найбільше голів на чемпіонатах світу (серед обох статей)
Лідер збірної Бразилії, 33-річна Марта Сілва побила показник результативності усіх людей на мундіалях. Їй вистачило двох забитих м'ячів, аби обійти свого земляка, легендарного Роналдо, а також екс-форварда збірної Німеччини Мірослава Клозе.
Ця футболістка приїхала на уже свій 5-й Чемпіонат світу і перемогла хай не у командному сенсі (бразилійки поступились Франції в 1/8 фіналу), то в індивідуальному – 17 голів (19 за матчів!) під час дорослих мундіалів не забивав ще ніхто на цій планеті. У "Короля футболу" Пеле – 12 влучань. Про Мессі та Кріштіану Роналду краще промовчимо. Футбол отримав нову королеву.
Найбільша перемога (серед чоловіків і жінок), найрезультативніший тайм
США перемогли Таїланд 13:0. Чинні чемпіонки світу на 5-й день цьогорічного Мундіалю знищили представниць Азії. Лише 3:0 до перерви, і 10:0 у другому таймі, а це ще один рекорд. Знаменита Алекс Морган забила 5 голів, і ще тричі асистувала партнеркам.
Стільки голів, як і авторів (відразу 7 футболісток відзначились) глядачі на усіх чемпіонатах світу ще не бачили. Пента-трик Морган, до слова, це ще один, хоч уже не унікальний, рекорд у світі футболу на таких великих турнірах. Лише Мішель Аккерс, ще одна американка (на ЧС-1991 проти Китайського Тайбею), а також українець Олег Саленко (ЧС-1994 у ворота Камеруну) змогли відзначитись 5 разів за 1 матч.
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Найбільше голів на груповій стадії в історії ЧС (серед чоловіків і жінок)
США, що й не дивно після побоїща, про яке ми згадали в попередньому абзаці, наколотили 18 м'ячів за 3 матчі у своєму квартеті. Крім Таїланду, ще були звитяги над Швецією (2:0) та Чилі (3:0). Попередній рекорд належав великій команді Угорщини на чоловічому ЧС-1954 та жіночій збірній Норвегії (ЧС-1995), які забили по 17 голів.
Цікавий факт. Національна команда США забила в одній грі проти Таїланду більше, ніж 20 різних країн за всю свою історію на жіночих мундіалях. Ну, або більше, ніж чоловіки-американці на своїх двох останніх чемпіонатах світу разом!
Найбільше пропущених голів на груповому етапі
Бідолашна збірна Таїланду хапнула 20 м'ячів у свої ворота. Ну, принаймні ця збірна спромоглася на історичне досягнення і зі знаком "плюс". Тайки вперше в історії забили збірній, яка стоїть вище в рейтингу (гол престижу в матчі проти Швеції 1:5). Символічно, що відзначилася капітан – Канджана Сун-Нгоен.
Участь у найбільшій кількості чемпіонатів світу серед жінок і чоловіків
Бразилійка Форміга дебютувала на ЧС-1995, і ось на цьому Мундіалі 41-річна футболістка матчем проти Ямайки відзначила свій 7-й фінальний турнір. Просто вічне досягнення, на яке в чоловічому футболі навряд чи хтось спроможеться (тут рекорд виглядає просто "смішним" – 5)!
Причому півзахисниця ПСЖ все ще була гравчинею основи. Форміга також стала найстаршою футболісткою в історії ЧС. Відразу 150 гравчинь ще навіть не народилися, коли бразилійка провела свій дебютний матч на Мундіалі.
Найстарший гравець, який оформив хет-трик на ЧС серед чоловіків і жінок
Бразилійці Крістіані виповнилося 34 роки і 25 днів, коли вона забила Ямайці 3 голи на старті турніру. Кріштіану Роналду на ЧС-2018 забив Іспанії тричі у віці 33 років і 130 днів.
Відзначимо, що Дівчата Реггі стали унікальною командою в історії мундіалів. Ямайка отримала 3 поспіль хет-трики від різних збірних – італійка Крістіана Гіреллі та австралійка Сем Керр довели до ще одного історичного рекорду.
Найбільше автоголів на груповому етапі за всю історію жіночих мундіалів
У Франції на ЧС-2019 глядачі побачили 8 голів у свої ворота ще до стадії плей-офф. "Відзначилися" футболістки Нігерії, Південної Кореї, Франції Бразилії, Шотландії, Камеруну, Таїланду та Швеції. Причому Норвегія двічі скористалася автоголами суперниць.
Жіночий футбол б'є всі рекорд переглядів
Fox Sports, який володіє англомовними телеправами на нинішній Мундіаль, зафіксував пік на рівні 8,24 млн глядачів, коли США здолали Францію у чвертьфіналі ЧС-2019. Цей матч зібрав найбільшу аудиторію футбольних фанатів на англомовному ТБ у Штатах після фіналу чоловічого ЧС-2018. Загальна кількість глядачів на британському ринку зросла з 12,4 млн за весь ЧС-2015 до 22,2 млн зараз, а переможний для "левиць" чвертьфінал з Норвегією побачили рекордні 7,6 мільйона осіб.
У Франції (10,71 мільйона) та Німеччині (7,9 млн) – свої рекорди перегляду матчу з жіночого футболу, хоча їхні збірні і поступилися в 1/4 фіналу. Рейтинги в Італії підскочили в божевільні 35 разів – попереднім рекордом були 200 тисяч, а цього літа матч Скуадри на груповому етапі проти Бразилії переглянули 7,3 млн! ФІФА, яка збільшила призовий фонд з 15 до 30 мільйонів доларів (для порівняння, одна Франція за тріумф на чоловічому ЧС-2018 отримала 38 млн), очікує, що сумарна аудиторія ЧС-2019 сягне мільярду глядачів.
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