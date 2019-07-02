8 шалених рекордів чемпіонатів світу, які побили жінки на ЧС-2019 – вони поцупили корону в Роналду та інших легенд

Чемпіонат світу-2019 серед жінок переписав історію мундіалів. Замість футбольних королів у нас тепер королеви.

Жіночий ЧС-2019 багатий на курйозні моменти. Це доволі видовищне та емоційне змагання, можливо, навіть з більшим надривом, ніж чоловічий Чемпіонат світу. Французький Мундіаль так точно багатий на падіння індивідуальних і командних досягнень. І чимало з них станом на сьогодні недосяжні для чоловіків.

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Найбільше голів на чемпіонатах світу (серед обох статей)

Лідер збірної Бразилії, 33-річна Марта Сілва побила показник результативності усіх людей на мундіалях. Їй вистачило двох забитих м'ячів, аби обійти свого земляка, легендарного Роналдо, а також екс-форварда збірної Німеччини Мірослава Клозе.

♂️♀️ World Cup all time top scorers: Male and Female players ⁣⁣

⁣⁣

Marta Silva | 17 Gls

Miroslav Klose | 16 Gls⁣⁣

Ronaldo | 15 Gls

Gerd Müller | 14 Gls

Birgit Prinz | 14 Gls

Abby Wambach | 14 Gls#FIFAWORLDCUP ⁣⁣#FIFAWWC pic.twitter.com/Fj9Fbz8XNi — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 28 червня 2019 р.

Ця футболістка приїхала на уже свій 5-й Чемпіонат світу і перемогла хай не у командному сенсі (бразилійки поступились Франції в 1/8 фіналу), то в індивідуальному – 17 голів (19 за матчів!) під час дорослих мундіалів не забивав ще ніхто на цій планеті. У "Короля футболу" Пеле – 12 влучань. Про Мессі та Кріштіану Роналду краще промовчимо. Футбол отримав нову королеву.

Найбільша перемога (серед чоловіків і жінок), найрезультативніший тайм

США перемогли Таїланд 13:0. Чинні чемпіонки світу на 5-й день цьогорічного Мундіалю знищили представниць Азії. Лише 3:0 до перерви, і 10:0 у другому таймі, а це ще один рекорд. Знаменита Алекс Морган забила 5 голів, і ще тричі асистувала партнеркам.

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