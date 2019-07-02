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Бразилия – Аргентина: Тите признался, как будет противостоять Месси

09:38 157 Читати українською
Бразилия – Аргентина: Тите признался, как будет противостоять Месси
Лионель Месси / Фото AFA

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мыслями относительно полуфинального матча Копа Америка.

 

"Аргентина – это не только подбор индивидуальных исполнителей. Они сильно выросли как команда. А коллектив усиливает индивидуальные качества.

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Месси невозможно остановить. Мы можем только уменьшить его влияние на поле и попробовать нейтрализовать.

Также невозможно нейтрализовать некоторых моих игроков, таких как Коутиньо, Виллиан, Фирмино и Нерес", – цитирует Тите Goal.

Напомним, матч 1/2 финала Копа Америка Бразилия – Аргентина состоится 3 июля, начало в 03:30 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся сборные Чили и Перу.

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Мир Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия - Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Бразилия Бразилия Тите Тите
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