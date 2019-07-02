Бразилія – Аргентина: анонс матчу 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Бразилія та Аргентина визначать першого фіналіста Копа Амеріка-2019. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Бразилія – Аргентина

3 липня, 03:30. Белу-Орізонті, стадіон Мінейрао

Головний арбітр: Родді Самбрано (Еквадор)

Класичне протистояння Бразилії та Аргентини однозначно заслуговує на звання фіналу Копа Амеріка. Зрештою, цей матч став би окрасою будь-якого турніру. Втім, за Кубок побореться лише одна із цих команд, а суперником переможця у вирішальному поєдинку стане сильніший у парі Чилі – Перу.

Бразилія – Аргентина: прогноз на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Збірна Бразилії на цьому Копа Амеріка навіть без Неймара демонструє переконливішу гру та результати, а тому вважається фаворитом поєдинку. Пентакампеони без проблем виграли свою групу, набравши 7 очок та залишивши позаду Венесуелу, Перу та Болівію. У чвертьфіналі "селесао" зіткнулися з серйозним опором Парагваю, проте промах динамівця Дерліса Гонсалеса в серії післяматчевих пенальті вивів у 1/2 фіналу саме Бразилію.

А от Ліонель Мессі та компанія могли припинити боротьбу за трофей вже за підсумками групового турніру – "альбіселесте" програли стартовий матч Колумбії, а в останньому турі проти Катару команду влаштовувала лише перемога, адже в іншому разі Аргентина всерйоз ризикувала вилетіти з турніру. Втім, для одного з фаворитів змагань все склалося ідеальним чином, а у чвертьфіналі підопічні Ліонеля Скалоні здолали Венесуелу.

Головна зірка збірної Аргентини проводить не надто вдалий турнір. В активі Ліонеля Мессі лише один гол з пенальті у ворота Парагваю. Форвард Барселони, мабуть, більше запам'ятався неймовірним промахом та дебютним виконанням гімну Аргентини, ніж, власне, вдалою грою. Втім, Мессі – це завжди Мессі, інколи йому достатньо лише одного епізоду для вирішення долі матчу. Навіть проти надійної оборони Бразилії нападник може самотужки створити як собі, так і партнерам, шанс для взяття воріт. До слова, серед чинних гравців обох команд саме Мессі є найкращим бомбардиром Суперкласіко – в його активі 4 голи (цікаво, що всі були забиті у товариських поєдинках, а 3 з них – в одному матчі).

Можна тільки здогадуватись, який тиск звалиться на Мессі у випадку поразки від Бразилії, у складі якої проти Лео вийдуть кілька його колишніх та нинішніх одноклубників – .Артур, Коутінью, Дані Алвес.

Бразилія – Аргентина: Тіте зізнався, як протистоятиме Мессі

А от у Бразилії є відмінний козир – це Аліссон, який не пропускає в матчах за збірну з 26 березня. Останньою командою, яка вразила ворота "селесао", була Чехія. Після цього бразилець не пропускав у власні ворота в товариському поєдинку проти Гондурасу та у всіх 4-х матчах Копа Амеріка. Всього ж "суха" серія Аліссона Бекера налічує вже 8 поєдинків поспіль: 3 матчі за Ліверпуль та 5 – за національну команду. Востаннє 26-річний голкіпер пропускав 4 травня у матчі АПЛ проти Ньюкасла.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Команди провели між собою 115 поєдинків. Невелика перевага у Бразилії: 46 перемог проти 43 у Аргентини. Ще 26 матчів завершились мировою. Різниця м'ячів – 173:171 на користь "альбіселесте".

– Аргентина у випадку перемоги над Бразилією зіграє у третьому фіналі Копа Амеріка поспіль. У 2015 та 2016 роках "альбіселесте" в серії пенальті програли Чилі.

– Бразилія не грала у фіналі Копа Амеріка з 2007 року. Цікаво, що тоді суперником пентакампеонів у вирішальному матчі була саме Аргентина. Поєдинок завершився перемогою збірної Бразилії з рахунком 3:0. А перед тим у 2004 році бразильці у фіналі обіграли аргентинців у серії пенальті.

– Бразилія вп'яте приймає Копа Амеріка – у попередніх 4-х випадках "селесао" ставали переможцем турніру.

– Аргентина не виграє Копа Амеріка з 1993 року. Після того "альбіселесте" програли вже 4 фінали.

– Збірна Бразилії вперше зіграє на стадіоні Мінейрао з моменту ганебної поразки 1:7 від Німеччини у півфіналі домашнього ЧС-2014. Цікаво, що Неймар той матч також пропускав через травму – з цієї ж причини форвард відсутній на цьогорічному Копа Амеріка.

– Зустріч на Мінейрао стане для команд вже 6-ю. Бразилія виграла 4 поєдинки, ще одного разу була зафіксована нічия.

– Востаннє Бразилія та Аргентина зустрічались у товариському матчі 16 жовтня 2018 року. Тоді гол Міранди у компенсований до другого тайму час приніс "селесао" мінімальну перемогу.

Кадрова ситуація

У наставника Бразилії Тіте є декілька втрат. Зокрема, захисник Атлетіко Філіпе Луїс, який не пропустив жодного матчу на турнірі, не зможе допомогти своїй команді. Лівий латераль травмував стегно в чвертьфінальному матчі проти Парагваю і досі не провів жодного тренування. Таким чином його участь у поєдинку практично виключена, а замість нього вийде Алекс Сандро.

Також не зіграє Фернандінью, який вийшов на поле лише у перших двох поєдинках проти Болівії та Венесуели. Під великим питанням і участь Рішарлісона, який пропустив чвертьфінал через неприємну хворобу – епідемічний паротит (в народі – свинка). Форвард в останні дні був ізольований від команди, тому його вихід на поле також малоймовірний. Натомість відбув дискваліфікацію Каземіро, який повернеться на свою звичну позицію в центрі поля.

Натомість у Ліонеля Скалоні проблем зі складом немає – усі гравці готуються до поєдинку . Аргентинські ЗМІ вважають, що головний тренер збірної залишить стартовий склад незмінним вперше за час своєї роботи в команді та залишить у запасі Ло Чельсо – найкращого, на думку багатьох, гравця "альбіселесте" на турнірі.

Більше того – востаннє Аргентина зіграла 2 матчі поспіль в одному і тому ж складі ще на Копа Амеріка-2016 під керівництвом Херардо Мартіно. З тих пір команду очолювали Едгардо Бауса, Хорхе Сампаолі та, власне, Ліонель Скалоні.

Орієнтовні склади

Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Алекс Сандро – Каземіро, Артур – Евертон, Коутінью, Жезус – Фірміно

Аргентина: Армані – Фойт, Пеццела, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Акунья – Мессі, Лаутаро Мартінес, Агуеро

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Бразилія – єдина команда, яка продовжує боротьбу на Копа Амеріка, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Аліссон та компанія не дозволили вразити ворота жодному із опонентів, проте з такою грізною атакою, як в Аргентини, "селесао" на турнірі ще не стикались.

Втім, і самі аргентинці не надто вражають. "Альбіселесте" не без проблем вийшли з групи, а у чвертьфіналі здолали не надто потужну Венесуелу. Лідери Аргентини демонструють не найкращу форму, тому ризикнемо поставити на не надто результативний поєдинок з мінімальною перемогою господарів турніру.

8 шалених рекордів чемпіонатів світу, які побили жінки на ЧС-2019 – вони поцупили корону в Роналду та інших легенд