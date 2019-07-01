Бразилия – Аргентина: прогноз на матч 1/2 финала Копа Америка-2019

Бразилия принимает Аргентину в полуфинале Копа Америка-2019. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Бразилия – Аргентина начнется 3 июля на стадионе Минейран в Белу-Оризонти. Начало полуфинального поединка Копа Америка-2019 – в 03:30 по киевскому времени.

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Бразилия – Аргентина: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Копа Америка-2019

Эксперты букмекера William Hill отдают предпочтение сборной Бразилии. Коэффициент на победу пентакампеонов в основное время – 1,80, тогда как триумф Аргентины оценивается в 4,75. Коэффициент на ничью – 3,40. Выход в финал Бразилии по итогам экстра-тайма или серии пенальти оценили в 1,36, "альбиселесте" – 3,00.

Специалисты конторы BWin такого же мнения. Победа Бразилии в основное время оценивается в 1,80, Месси и компании – в 4,60. Ничья – 3,40. На итоговый выход в финал хозяев турнира принимают ставки с коэффициентом 1,36, тогда как шансы Аргентины оценили в 2,95.

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Напомним, в 1/4 финала Бразилия в серии пенальти одолела Парагвай, а Аргентина в основное время победила Венесуэлу. Второго финалиста Копа Америка-2019 определят Чили и Перу, которые сыграют 4 июля.

Финал Копа Америка-2019 пройдет 7 июля на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.