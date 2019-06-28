Аргентина – Венесуэла: Месси заткнул хейтеров и заорал гимн своей страны

Зрители матча Аргентина – Венесуэла стали свидетелями "исторического" события.

Теперь фанаты сборной Аргентины могут успокоиться – Месси пел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала Копа Америка против Венесуэлы.

Болбой раскрыл тайный ритуал Месси во время исполнения гимна

Напомним, болельщики "альбиселесте" критиковали звездного форварда за то, что он молчит во время выполнения национального гимна. Особенно эта обида на 32-летнего игрока обострилась после матча против Катара (2:0).

Напомним, если аргентинцы пройдут дальше, то в полуфинале их ждет хозяин турнира – сборная Бразилии.