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Аргентина – Венесуэла: Месси заткнул хейтеров и заорал гимн своей страны

22:26 68 Читати українською
Аргентина – Венесуэла: Месси заткнул хейтеров и заорал гимн своей страны
Лионель Месси / Фото Thatsmags

Зрители матча Аргентина – Венесуэла стали свидетелями "исторического" события.

 
Лаутаро Мартинес 10’
10’ Лаутаро Мартинес

Теперь фанаты сборной Аргентины могут успокоиться – Месси пел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала Копа Америка против Венесуэлы.

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Напомним, болельщики "альбиселесте" критиковали звездного форварда за то, что он молчит во время выполнения национального гимна. Особенно эта обида на 32-летнего игрока обострилась после матча против Катара (2:0).

Напомним, если аргентинцы пройдут дальше, то в полуфинале их ждет хозяин турнира – сборная Бразилии.

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